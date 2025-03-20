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В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций - 20.03.2025, ПРАЙМ
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В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций
В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций - 20.03.2025, ПРАЙМ
В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций
Санкции в отношении физических лиц, компаний и организаций, которые были введены Европейским союзом против России, могут потерять силу в течение пары недель или | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T15:26+0300
2025-03-20T15:26+0300
политика
словакия
ес
роберт фицо
санкции против рф
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Санкции в отношении физических лиц, компаний и организаций, которые были введены Европейским союзом против России, могут потерять силу в течение пары недель или пары месяцев, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек. "Я думаю, что этот список потеряет силу очень быстро, все 2 400 имен, по моему мнению, это вопрос пары недель или пары месяцев, когда он весь потеряет силу", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС, комментируя недавнее исключение из санкционного списка нескольких человек. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
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словакия, ес, роберт фицо, санкции против рф
Политика, СЛОВАКИЯ, ЕС, Роберт Фицо, санкции против РФ
15:26 20.03.2025
 
В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций

Фицо: ЕС может снять персональные антироссийские санкции в ближайшие месяцы

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Санкции в отношении физических лиц, компаний и организаций, которые были введены Европейским союзом против России, могут потерять силу в течение пары недель или пары месяцев, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.
"Я думаю, что этот список потеряет силу очень быстро, все 2 400 имен, по моему мнению, это вопрос пары недель или пары месяцев, когда он весь потеряет силу", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС, комментируя недавнее исключение из санкционного списка нескольких человек.
Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
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