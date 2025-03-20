https://1prime.ru/20250320/shveytsariya-855962351.html

ЦБ Швейцарии заявил о снижении ключевой ставки до 0,25%

ЦБ Швейцарии заявил о снижении ключевой ставки до 0,25% - 20.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ Швейцарии заявил о снижении ключевой ставки до 0,25%

Швейцарский национальный банк (ШНБ) снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления, говорится в заявлении на... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T12:07+0300

2025-03-20T12:07+0300

2025-03-20T12:07+0300

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ЖЕНЕВА, 20 мар - ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк (ШНБ) снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления, говорится в заявлении на сайте ЦБ. "ШНБ снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 0,25%. Изменение ставки вступят в силу 21 марта 2025 года", - сказано в документе. Центральный банк объяснил это снижение замедлением годовой инфляции в стране, которая снизилась с 0,7% в ноябре до 0,3% в феврале. В сентябре Центральный банк Швейцарии уже снизил ключевую ставку с 1,25% до 1% из-за замедления инфляции, а в декабре с 1% до 0,5%.

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