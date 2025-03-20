https://1prime.ru/20250320/shveytsariya-855966463.html
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков - 20.03.2025, ПРАЙМ
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков
Швейцария вслед за Евросоюзом приняла решенеие исключить сестру российского предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:51+0300
2025-03-20T14:51+0300
2025-03-20T14:51+0300
алишер усманов
ес
швейцария
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом приняла решенеие исключить сестру российского предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, говорится в документе отвечающего за санкции Госсекретариата экономики Швейцарии (SECO), который есть в распоряжении РИА Новости. "Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - указывается в документе.Ранее Исмаилову из санкционного списка исключил Евросоюз. Немецкое информагентство dpa отозвало сообщение, где говорилось, что сестра Усманова является владелицей яхты Dilbar – это утверждение использовалось Советом Евросоюзом для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, которые проведены правоохранительными органами ФРГ на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова. Запад усилил санкционное давление на РФ из-за украинских событий, что повлекло повышение цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатов. С момента начала СВО Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины оказалось около 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено давать средства фигурантам списков. На физлиц также распространяется запрет на поездки, не позволяющий им въезжать в ЕС или пересекать территорию Евросоюза транзитом. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855961450.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алишер усманов, ес, швейцария, санкции против рф
Алишер Усманов, ЕС, ШВЕЙЦАРИЯ, санкции против РФ
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова - Исмаилову из санкционных списков
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом приняла решенеие исключить сестру российского предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, говорится в документе отвечающего за санкции Госсекретариата экономики Швейцарии (SECO), который есть в распоряжении РИА Новости.
"Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - указывается в документе.
Ранее Исмаилову из санкционного списка исключил Евросоюз. Немецкое информагентство dpa отозвало сообщение, где говорилось, что сестра Усманова является владелицей яхты Dilbar – это утверждение использовалось Советом Евросоюзом для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, которые проведены правоохранительными органами ФРГ на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова.
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции
Запад усилил санкционное давление на РФ из-за украинских событий, что повлекло повышение цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатов. С момента начала СВО Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России.
После принятия 16-го пакета санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины оказалось около 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено давать средства фигурантам списков. На физлиц также распространяется запрет на поездки, не позволяющий им въезжать в ЕС или пересекать территорию Евросоюза транзитом.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.