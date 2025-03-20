https://1prime.ru/20250320/shveytsariya-855966463.html

Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков

Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков - 20.03.2025, ПРАЙМ

Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков

Швейцария вслед за Евросоюзом приняла решенеие исключить сестру российского предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков,... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:51+0300

2025-03-20T14:51+0300

2025-03-20T14:51+0300

алишер усманов

ес

швейцария

санкции против рф

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом приняла решенеие исключить сестру российского предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, говорится в документе отвечающего за санкции Госсекретариата экономики Швейцарии (SECO), который есть в распоряжении РИА Новости. "Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - указывается в документе.Ранее Исмаилову из санкционного списка исключил Евросоюз. Немецкое информагентство dpa отозвало сообщение, где говорилось, что сестра Усманова является владелицей яхты Dilbar – это утверждение использовалось Советом Евросоюзом для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, которые проведены правоохранительными органами ФРГ на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова. Запад усилил санкционное давление на РФ из-за украинских событий, что повлекло повышение цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатов. С момента начала СВО Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины оказалось около 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено давать средства фигурантам списков. На физлиц также распространяется запрет на поездки, не позволяющий им въезжать в ЕС или пересекать территорию Евросоюза транзитом. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций. В самих западных странах звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855961450.html

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алишер усманов, ес, швейцария, санкции против рф