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Смартфоны скоро станут "интеллектуальными компаньонами", считает эксперт - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Смартфоны скоро станут "интеллектуальными компаньонами", считает эксперт
Смартфоны скоро станут "интеллектуальными компаньонами", считает эксперт - 20.03.2025, ПРАЙМ
Смартфоны скоро станут "интеллектуальными компаньонами", считает эксперт
Одним из главных направлений на рынке смартфонов в 2025 году станет глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) во все аспекты работы мобильных... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:04+0300
2025-03-20T08:04+0300
технологии
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samsung
apple
смартфоны
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Одним из главных направлений на рынке смартфонов в 2025 году станет глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) во все аспекты работы мобильных устройств, которая превратит их в "интеллектуальных компаньонов", рассказал РИА Новости директор по ИИ и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов. "В 2025 году ваш смартфон станет намного умнее. Искусственный интеллект будет интегрирован во все: от камеры до энергопотребления и голосовых ассистентов. Большинство вычислений будет выполняться прямо на устройстве, без подключения к облачным серверам. Это даст возможность создавать и редактировать контент в режиме реального времени даже без интернета", - сказал он. По его словам, в контексте развития нейросетей в смартфонах имеет значимость и развитие сетей 5G. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных и объединяют устройства в единую сеть "умного" города. Это позволит смартфонам анализировать данные из множества источников с минимальными задержками. Тогда как чипы, разработанные специально для ИИ, помогут решать оперативные задачи. Эксперт подчеркнул еще одну важную роль ИИ. Умные алгоритмы уже сейчас могут выявлять мошенников во время разговоров, проверять подлинность документов и изображений. В дальнейшем мошенников можно будет вычислить не только по голосу, но и по видео. На рынке уже появились детекторы дипфейков для мобильных телефонов, и эта тенденция будет только усиливаться, заверил он. Он отметил, что крупнейшие игроки рынка уже сейчас развивают собственные ИИ-системы: у Google есть Gemini, у Samsung - Galaxy AI, а Apple работает над Apple Intelligence. "Эти системы будут работать как мощные нейросети, подобные "Джарвису" из "Железного человека", позволяя взаимодействовать со смартфоном любым удобным способом: через текст, фото или голосовые команды", - добавил эксперт.
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технологии, билайн, samsung, apple, смартфоны, ии, развитие ии
Технологии, Билайн, Samsung, Apple, смартфоны, ИИ, развитие ИИ
08:04 20.03.2025
 
Смартфоны скоро станут "интеллектуальными компаньонами", считает эксперт

Романов: интеграция ИИ в работу мобильных устройств сделает смартфоны умнее

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛето в Москве
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Одним из главных направлений на рынке смартфонов в 2025 году станет глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) во все аспекты работы мобильных устройств, которая превратит их в "интеллектуальных компаньонов", рассказал РИА Новости директор по ИИ и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
"В 2025 году ваш смартфон станет намного умнее. Искусственный интеллект будет интегрирован во все: от камеры до энергопотребления и голосовых ассистентов. Большинство вычислений будет выполняться прямо на устройстве, без подключения к облачным серверам. Это даст возможность создавать и редактировать контент в режиме реального времени даже без интернета", - сказал он.
По его словам, в контексте развития нейросетей в смартфонах имеет значимость и развитие сетей 5G. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных и объединяют устройства в единую сеть "умного" города. Это позволит смартфонам анализировать данные из множества источников с минимальными задержками. Тогда как чипы, разработанные специально для ИИ, помогут решать оперативные задачи.
Эксперт подчеркнул еще одну важную роль ИИ. Умные алгоритмы уже сейчас могут выявлять мошенников во время разговоров, проверять подлинность документов и изображений. В дальнейшем мошенников можно будет вычислить не только по голосу, но и по видео. На рынке уже появились детекторы дипфейков для мобильных телефонов, и эта тенденция будет только усиливаться, заверил он.
Он отметил, что крупнейшие игроки рынка уже сейчас развивают собственные ИИ-системы: у Google есть Gemini, у Samsung - Galaxy AI, а Apple работает над Apple Intelligence. "Эти системы будут работать как мощные нейросети, подобные "Джарвису" из "Железного человека", позволяя взаимодействовать со смартфоном любым удобным способом: через текст, фото или голосовые команды", - добавил эксперт.
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ТехнологииБилайнSamsungAppleсмартфоныИИразвитие ИИ
 
 
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