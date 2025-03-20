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Мишустин обсудил с Турчиным экономическое сотрудничество Москвы и Минска

Мишустин обсудил с Турчиным экономическое сотрудничество Москвы и Минска - 20.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин обсудил с Турчиным экономическое сотрудничество Москвы и Минска

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Белоруссии Александром Турчиным, главы правительств обсудили экономическое... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:32+0300

2025-03-20T19:32+0300

2025-03-20T19:32+0300

экономика

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Белоруссии Александром Турчиным, главы правительств обсудили экономическое сотрудничество Москвы и Минска, а также график предстоящих контактов, сообщили в российском кабмине. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным", - говорится в сообщении российского кабмина. Отмечается, что Мишустин в ходе разговора "лично поздравил Александра Турчина с назначением на пост главы правительства Белоруссии". "В ходе разговора затрагивались актуальные вопросы российско-белорусского экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве. "Главы правительств обсудили также график предстоящих контактов", - добавили в правительстве РФ.

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россия, белоруссия, михаил мишустин