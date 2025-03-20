Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/sp-855965412.html
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года - 20.03.2025, ПРАЙМ
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года
Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:36+0300
2025-03-20T14:36+0300
экономика
госдума
счетная палата
банк россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году. Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено "в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года". Госдума также рекомендовала Счетной палате "осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления". Кроме того, СП рекомендовано обеспечить мониторинг реализации национальных проектов, начатых в 2025 году, в том числе с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Депутаты также считают необходимым продолжить работу по совершенствованию системы управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, использованию современных инструментов аудита (контроля) и анализа данных. Счетной палате предложено "способствовать продвижению российских практик государственного аудита (контроля) путем развития сотрудничества с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств в двухстороннем и многостороннем форматах".
https://1prime.ru/20250320/gosduma-855965253.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, счетная палата, банк россия, банки
Экономика, Госдума, Счетная палата, банк Россия, Банки
14:36 20.03.2025
 
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Банка России начиная с 2022 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году.
Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено "в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года".
Госдума также рекомендовала Счетной палате "осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления".
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Госдума приняла к сведению годовой отчет о работе Счетной палаты
14:26
Кроме того, СП рекомендовано обеспечить мониторинг реализации национальных проектов, начатых в 2025 году, в том числе с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Депутаты также считают необходимым продолжить работу по совершенствованию системы управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, использованию современных инструментов аудита (контроля) и анализа данных.
Счетной палате предложено "способствовать продвижению российских практик государственного аудита (контроля) путем развития сотрудничества с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств в двухстороннем и многостороннем форматах".
 
ЭкономикаГосдумаСчетная палатабанк РоссияБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала