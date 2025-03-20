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Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года - 20.03.2025, ПРАЙМ

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года

Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:36+0300

2025-03-20T14:36+0300

2025-03-20T14:36+0300

экономика

госдума

счетная палата

банк россия

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году. Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено "в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года". Госдума также рекомендовала Счетной палате "осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления". Кроме того, СП рекомендовано обеспечить мониторинг реализации национальных проектов, начатых в 2025 году, в том числе с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Депутаты также считают необходимым продолжить работу по совершенствованию системы управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, использованию современных инструментов аудита (контроля) и анализа данных. Счетной палате предложено "способствовать продвижению российских практик государственного аудита (контроля) путем развития сотрудничества с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств в двухстороннем и многостороннем форматах".

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госдума, счетная палата, банк россия, банки