https://1prime.ru/20250320/spg-855972817.html

Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября

Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября - 20.03.2025, ПРАЙМ

Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею в феврале этого года сократились до минимальных показателей с октября прошлого года,... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:03+0300

2025-03-20T19:03+0300

2025-03-20T19:03+0300

энергетика

южная корея

газ

россия

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею в феврале этого года сократились до минимальных показателей с октября прошлого года, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за февраль 2025 года из России в Южную Корею было экспортировано СПГ на 104,5 миллиона долларов - это на 14% меньше, чем месяцем ранее, и на 15% меньше, чем в прошлом феврале. При этом объемы экспорта стали минимальными с октября прошлого года. За весь прошлый год Сеул приобрел у Москвы сжиженного газа на 1,24 миллиарда долларов. Больше всего Южная Корея в феврале покупала СПГ у Австралии (587,1 миллиона долларов), Малайзии (435,8 миллиона) и Катара (342,5 миллиона). Россия расположилась на четвертом месте. Суммарные объемы покупок составили 1,86 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250320/spg-855958621.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная корея, газ, россия, спг