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Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября
Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября - 20.03.2025, ПРАЙМ
Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею в феврале этого года сократились до минимальных показателей с октября прошлого года,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею в феврале этого года сократились до минимальных показателей с октября прошлого года, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за февраль 2025 года из России в Южную Корею было экспортировано СПГ на 104,5 миллиона долларов - это на 14% меньше, чем месяцем ранее, и на 15% меньше, чем в прошлом феврале. При этом объемы экспорта стали минимальными с октября прошлого года. За весь прошлый год Сеул приобрел у Москвы сжиженного газа на 1,24 миллиарда долларов. Больше всего Южная Корея в феврале покупала СПГ у Австралии (587,1 миллиона долларов), Малайзии (435,8 миллиона) и Катара (342,5 миллиона). Россия расположилась на четвертом месте. Суммарные объемы покупок составили 1,86 миллиарда долларов.
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южная корея, газ, россия, спг
Энергетика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Газ, РОССИЯ, СПГ
Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября
Южная Корея в феврале сократила импорт российского СПГ до минимума с октября
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею в феврале этого года сократились до минимальных показателей с октября прошлого года, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, за февраль 2025 года из России в Южную Корею было экспортировано СПГ на 104,5 миллиона долларов - это на 14% меньше, чем месяцем ранее, и на 15% меньше, чем в прошлом феврале. При этом объемы экспорта стали минимальными с октября прошлого года.
За весь прошлый год Сеул приобрел у Москвы сжиженного газа на 1,24 миллиарда долларов.
Больше всего Южная Корея в феврале покупала СПГ у Австралии (587,1 миллиона долларов), Малайзии (435,8 миллиона) и Катара (342,5 миллиона). Россия расположилась на четвертом месте. Суммарные объемы покупок составили 1,86 миллиарда долларов.
Россия январе-феврале снизила объем поставок СПГ в Китай на 22,4%