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"Яндекс Go" запустил виртуальную очередь для эконом-такси во время спроса

"Яндекс Go" запустил виртуальную очередь для эконом-такси во время спроса - 20.03.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Go" запустил виртуальную очередь для эконом-такси во время спроса

Электронная очередь при заказе такси в тарифе "Эконом" во время пикового спроса начала работать в сервисе "Яндекс Go", сообщила пресс-служба "Яндекса". | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T11:15+0300

2025-03-20T11:15+0300

2025-03-20T11:15+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Электронная очередь при заказе такси в тарифе "Эконом" во время пикового спроса начала работать в сервисе "Яндекс Go", сообщила пресс-служба "Яндекса". "В "Яндекс Go" заработала виртуальная очередь для пассажиров тарифа "Эконом". Новая функция поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий. Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать", - говорится в сообщении. Указывается, что пассажиры смогут в режиме реального времени видеть свое место в очереди и то, как она продвигается. Это поможет им принять решение: оставаться в очереди и ждать машину в "Экономе", заказать такси в другом тарифе или добраться на общественном транспорте. Как уточнили в пресс-службе, виртуальная очередь в тарифе "Эконом" была анонсирована в декабре прошлого года и реализована по просьбам пассажиров. Теперь функция полноценно доступна во всех городах присутствия. Новая механика распределения заказов в такси "Эконом" будет автоматически формировать очередь на назначение такси в ситуациях, когда спрос значительно превышает количество доступных машин. "Во время тестирования в городах-миллионниках виртуальная очередь в месте проведения массового мероприятия могла превышать 100 заказов. В среднем, машина назначалась за 3-10 минут. Если спрос значительно превышает число водителей рядом, а место проведения мероприятия находится в удалении от маршрутов общественного транспорта, то ожидание может быть дольше", - уточнили в "Яндексе".

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