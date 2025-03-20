https://1prime.ru/20250320/tramp-855957569.html
"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией
"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией - 20.03.2025, ПРАЙМ
"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T07:56+0300
2025-03-20T07:56+0300
2025-03-20T07:56+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
китай
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_0:63:1842:1099_1920x0_80_0_0_4b0e78442e17a443e55145c0f53bdc36.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. "Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши - больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart. Президент добавил, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем, но, по словам Трампа, эти действия направлены не на это, пишет портал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что российский лидер Владимир Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества Российской Федерации и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник.
https://1prime.ru/20250319/tramp-855955239.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_63:0:1779:1287_1920x0_80_0_0_24c3b349de8a9daac4fb65c9be24fbe6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, китай, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией
Трап: с Россией нужно иметь дело, так как у нее самая большая и ценная территория
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.
"Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши - больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart.
Президент добавил, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем, но, по словам Трампа, эти действия направлены не на это, пишет портал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что российский лидер Владимир Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества Российской Федерации и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник.
Трамп поручил команде проработать шаги по Украине, с РФ обсудят санкции