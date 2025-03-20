https://1prime.ru/20250320/tramp-855957569.html

"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией

"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией - 20.03.2025, ПРАЙМ

"Очень ценная земля". Трамп рассказал, почему важно иметь связи с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T07:56+0300

2025-03-20T07:56+0300

2025-03-20T07:56+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория. "Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши - больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart. Президент добавил, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем, но, по словам Трампа, эти действия направлены не на это, пишет портал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что российский лидер Владимир Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества Российской Федерации и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник.

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сша

китай

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россия, сша, дональд трамп, китай, дмитрий песков, владимир путин