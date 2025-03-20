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Трамп оценил перспективы сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Трамп оценил перспективы сделки с Украиной по редкоземельным металлам - 20.03.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил перспективы сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет подписана скоро. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T23:52+0300

2025-03-20T23:52+0300

2025-03-20T23:52+0300

экономика

сша

дональд трамп

украина

редкоземельные элементы

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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет подписана скоро. "Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро", - сказал Трамп в Белом доме. Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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сша, дональд трамп, украина, редкоземельные элементы