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Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США

Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США - 20.03.2025, ПРАЙМ

Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T23:56+0300

2025-03-20T23:56+0300

2025-03-20T23:56+0300

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. Церемония подписания, которую транслировал Белый дом, состоялась в присутствии губернаторов штатов Техас, Флорида, министра образования Линды Макмэхон и других лиц. "Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда", - заявил Трамп перед тем, как поставить подпись в документе. По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства, США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна. "Но все же мы находимся в самом низу списка по уровню успешности", - добавил он, оценивая уровень обучения в американских школах. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, однако в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства. В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.

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сша, дональд трамп