Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250320/tramp-855976757.html
Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США
Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США - 20.03.2025, ПРАЙМ
Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T23:56+0300
2025-03-20T23:56+0300
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. Церемония подписания, которую транслировал Белый дом, состоялась в присутствии губернаторов штатов Техас, Флорида, министра образования Линды Макмэхон и других лиц. "Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда", - заявил Трамп перед тем, как поставить подпись в документе. По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства, США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна. "Но все же мы находимся в самом низу списка по уровню успешности", - добавил он, оценивая уровень обучения в американских школах. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, однако в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства. В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.
https://1prime.ru/20241120/obrazovanie-852947074.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
23:56 20.03.2025
 
Трамп распорядился ликвидировать министерство образования США

Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания.
Церемония подписания, которую транслировал Белый дом, состоялась в присутствии губернаторов штатов Техас, Флорида, министра образования Линды Макмэхон и других лиц.
"Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда", - заявил Трамп перед тем, как поставить подпись в документе.
По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства, США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна.
"Но все же мы находимся в самом низу списка по уровню успешности", - добавил он, оценивая уровень обучения в американских школах.
Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам.
Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, однако в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства.
В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи.
Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США
20 ноября 2024, 12:48
 
СШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала