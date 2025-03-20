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В ЦБ объяснили, могут ли магазины давать сдачу заклеенными скотчем купюрами - 20.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250320/tsb-855975050.html
В ЦБ объяснили, могут ли магазины давать сдачу заклеенными скотчем купюрами
В ЦБ объяснили, могут ли магазины давать сдачу заклеенными скотчем купюрами - 20.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ объяснили, могут ли магазины давать сдачу заклеенными скотчем купюрами
Магазины в России не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T20:31+0300
2025-03-20T20:32+0300
экономика
банк россия
магазины
наличные деньги
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Магазины в России не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. "Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту", - подчеркнул регулятор, отвечая на вопрос, могут ли магазины выдавать заклеенные скотчем купюры в качестве сдачи. В сообщении отмечается, что согласно указанию Банка России 3210-У в магазине не имеют права выдать банкноту, если совпал хотя бы один пункт из документа, в том числе: посторонние надписи (более двух знаков), рисунки, печати; крупные разрывы края банкноты - от 7 мм; разорванная банкнота, заклеенная скотчем; частично утраченный красочный слой в результате потертости и/или обесцвечивания. "Если повреждения незначительны, то есть банкнота имеет загрязнения, потертости, небольшие надрывы или отверстия, посторонние надписи, пятна и печати, оборванные углы и края - смело расплачивайтесь ими где угодно", - заявили в ЦБ. Также регулятор отметил, что если у человека оказались деньги с серьезными повреждениями, но большая часть банкноты или монеты сохранилась и их подлинность очевидна, их можно отнести в любой коммерческий банк и бесплатно поменять деньги на целые. "А вот если у вас в руках лишь жалкие фрагменты денег (меньше 55% первоначальной площади купюры или монета, изображение на которой уже не разобрать), то увы - они деньгами уже не считаются", - заключил ЦБ.
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банк россия, магазины, наличные деньги
Экономика, банк Россия, магазины, наличные деньги
20:31 20.03.2025 (обновлено: 20:32 20.03.2025)
 
В ЦБ объяснили, могут ли магазины давать сдачу заклеенными скотчем купюрами

В ЦБ РФ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу заклеенными скотчем купюрами

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупка населением продовольственных товаров
Покупка населением продовольственных товаров - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Магазины в России не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
"Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту", - подчеркнул регулятор, отвечая на вопрос, могут ли магазины выдавать заклеенные скотчем купюры в качестве сдачи.
В сообщении отмечается, что согласно указанию Банка России 3210-У в магазине не имеют права выдать банкноту, если совпал хотя бы один пункт из документа, в том числе: посторонние надписи (более двух знаков), рисунки, печати; крупные разрывы края банкноты - от 7 мм; разорванная банкнота, заклеенная скотчем; частично утраченный красочный слой в результате потертости и/или обесцвечивания.
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"Если повреждения незначительны, то есть банкнота имеет загрязнения, потертости, небольшие надрывы или отверстия, посторонние надписи, пятна и печати, оборванные углы и края - смело расплачивайтесь ими где угодно", - заявили в ЦБ.
Также регулятор отметил, что если у человека оказались деньги с серьезными повреждениями, но большая часть банкноты или монеты сохранилась и их подлинность очевидна, их можно отнести в любой коммерческий банк и бесплатно поменять деньги на целые.
"А вот если у вас в руках лишь жалкие фрагменты денег (меньше 55% первоначальной площади купюры или монета, изображение на которой уже не разобрать), то увы - они деньгами уже не считаются", - заключил ЦБ.
 
Экономикабанк Россиямагазиныналичные деньги
 
 
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