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Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны
Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны - 20.03.2025, ПРАЙМ
Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг перешли к росту после публикации статистики по рынку недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:25+0300
2025-03-20T17:25+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг перешли к росту после публикации статистики по рынку недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,22%, до 42 058,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,32%, до 17 806,95 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,23%, до 5 688,63 пункта. До выхода данных все три индекса снижались. Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю и составило 4,26 миллиона сделок. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,95 миллиона. В четверг также вышла еженедельная статистика по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта поднялось на 2 тысячи - до 223 тысяч при прогнозе значения в 224 тысячи. Трейдеры также продолжают оценивать опубликованные в среду итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,25-4,5%. Центробанк также повысил свои ожидания по безработице и инфляции, ухудшив при этом прогнозы роста ВВП страны.
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рынки, торги, индексы, сша, уолл-стрит, индексы уолл-стрит
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит
17:25 20.03.2025
 
Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны

Фондовые индексы США перешли к росту на фоне статистики по рынку недвижимости страны

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг перешли к росту после публикации статистики по рынку недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,22%, до 42 058,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,32%, до 17 806,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 5 688,63 пункта. До выхода данных все три индекса снижались.
Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю и составило 4,26 миллиона сделок. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,95 миллиона.
В четверг также вышла еженедельная статистика по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта поднялось на 2 тысячи - до 223 тысяч при прогнозе значения в 224 тысячи.
Трейдеры также продолжают оценивать опубликованные в среду итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,25-4,5%. Центробанк также повысил свои ожидания по безработице и инфляции, ухудшив при этом прогнозы роста ВВП страны.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после сохранения ставки ФРС
14:44
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСШАУолл-стритиндексы Уолл-стрит
 
 
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