https://1prime.ru/20250320/uoll-strit-855970098.html

Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны

Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны - 20.03.2025, ПРАЙМ

Индексы Уолл-стрит растут после выхода данных по рынку недвижимости страны

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг перешли к росту после публикации статистики по рынку недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T17:25+0300

2025-03-20T17:25+0300

2025-03-20T17:25+0300

экономика

рынки

торги

индексы

сша

уолл-стрит

индексы уолл-стрит

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/52/841335295_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ae87c8e51cc21d7816fb2f09f8f3605c.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг перешли к росту после публикации статистики по рынку недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,22%, до 42 058,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,32%, до 17 806,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 5 688,63 пункта. До выхода данных все три индекса снижались. Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю и составило 4,26 миллиона сделок. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,95 миллиона. В четверг также вышла еженедельная статистика по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта поднялось на 2 тысячи - до 223 тысяч при прогнозе значения в 224 тысячи. Трейдеры также продолжают оценивать опубликованные в среду итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,25-4,5%. Центробанк также повысил свои ожидания по безработице и инфляции, ухудшив при этом прогнозы роста ВВП страны.

https://1prime.ru/20250320/fyuchersy-855966016.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, индексы, сша, уолл-стрит, индексы уолл-стрит