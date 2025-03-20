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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 марта - 20.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 16,82 копейки - до 11,6019 рубля, доллара - на 1,56 рубля, до 84,3955 рубля, евро -... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 16,82 копейки - до 11,6019 рубля, доллара - на 1,56 рубля, до 84,3955 рубля, евро - на 1,63 рубля, до 92,4633 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, рынки, финансы, доллар, евро, юань, курсы валют
Экономика, Банк России, Рынки, Финансы, доллар, евро, юань, Курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 марта
Официальный курс юаня на пятницу - 11,6 руб, доллара - 84,4, евро - 92,46
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 16,82 копейки - до 11,6019 рубля, доллара - на 1,56 рубля, до 84,3955 рубля, евро - на 1,63 рубля, до 92,4633 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Запасы золота в резервах ЦБ за февраль не изменились