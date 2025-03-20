https://1prime.ru/20250320/vengriya-855969916.html

В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса

В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса - 20.03.2025, ПРАЙМ

В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса

Венгрия из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась 22 миллиардов евро, в пересчете на каждую семью это... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T17:10+0300

2025-03-20T17:10+0300

2025-03-20T17:21+0300

экономика

венгрия

россия

виктор орбан

будапешт

кризис

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БУДАПЕШТ, 20 мар - ПРАЙМ. Венгрия из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась 22 миллиардов евро, в пересчете на каждую семью это составило более шести тысяч евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "За последние три года нам пришлось заплатить или потерпеть три большие издержки. Во-первых, изменились международные цены на газ, и мы от этого многое потеряли. Во-вторых, рыночная среда изменилась, и поэтому кредиты можно было получить только под более высокие процентные ставки, так что тут имеем потерю процентов. И мы потеряли российский экспортный рынок из-за санкций", - сказал Орбан в интервью порталу Patrióta. Он сообщил, что в общей сложности сумма потерь составила 22 миллиарда евро, в пересчете на каждую венгерскую семью - более 6200 евро. Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855960652.html

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венгрия, россия, виктор орбан, будапешт, кризис