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В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса
В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса - 20.03.2025, ПРАЙМ
В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса
Венгрия из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась 22 миллиардов евро, в пересчете на каждую семью это... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:10+0300
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экономика
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 20 мар - ПРАЙМ. Венгрия из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась 22 миллиардов евро, в пересчете на каждую семью это составило более шести тысяч евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "За последние три года нам пришлось заплатить или потерпеть три большие издержки. Во-первых, изменились международные цены на газ, и мы от этого многое потеряли. Во-вторых, рыночная среда изменилась, и поэтому кредиты можно было получить только под более высокие процентные ставки, так что тут имеем потерю процентов. И мы потеряли российский экспортный рынок из-за санкций", - сказал Орбан в интервью порталу Patrióta. Он сообщил, что в общей сложности сумма потерь составила 22 миллиарда евро, в пересчете на каждую венгерскую семью - более 6200 евро. Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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венгрия, россия, виктор орбан, будапешт, кризис
Экономика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Виктор Орбан, Будапешт, кризис
В Венгрии подсчитали потери от антироссийских санкций и энергокризиса
Орбан: Венгрия потеряла 22 млрд евро из-за санкций, кризиса и потери рынка в России
БУДАПЕШТ, 20 мар - ПРАЙМ. Венгрия из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась 22 миллиардов евро, в пересчете на каждую семью это составило более шести тысяч евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"За последние три года нам пришлось заплатить или потерпеть три большие издержки. Во-первых, изменились международные цены на газ, и мы от этого многое потеряли. Во-вторых, рыночная среда изменилась, и поэтому кредиты можно было получить только под более высокие процентные ставки, так что тут имеем потерю процентов. И мы потеряли российский экспортный рынок из-за санкций", - сказал Орбан в интервью порталу Patrióta.
Он сообщил, что в общей сложности сумма потерь составила 22 миллиарда евро, в пересчете на каждую венгерскую семью - более 6200 евро.
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта