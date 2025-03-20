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VK планирует реализовывать крупные инвестпроекты в виде партнерств

VK планирует реализовывать крупные инвестпроекты в виде партнерств - 20.03.2025, ПРАЙМ

VK планирует реализовывать крупные инвестпроекты в виде партнерств

VK планирует снижать долговую нагрузку, реализовывать крупные инвестпроекты намерена в формате партнерств, говорится в отчете компании по МСФО. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T10:02+0300

2025-03-20T10:02+0300

2025-03-20T10:02+0300

экономика

vk

бизнес

россия

долговая нагрузка

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. VK планирует снижать долговую нагрузку, реализовывать крупные инвестпроекты намерена в формате партнерств, говорится в отчете компании по МСФО. "Компания ожидает снижения долговой нагрузки и не планирует ее наращивать в будущем, реализацию крупных инвестиционных проектов намерена осуществлять в формате партнерств", - говорится в отчете. Уточняется, что в прошлом году компания направляла инвестиции в "продуктовое развитие и внедрение передовых технологий", приоритетом было расширение платформы "VK Видео" во втором полугодии. "В результате активной инвестиционной деятельности, ориентированной на укрепление лидерства по аудиторным показателям, компании удалось добиться роста выручки по всем сегментам, сформировать устойчивый аудиторный и технологический фундамент для повышения эффективности в будущем", - добавили в VK.

https://1prime.ru/20250304/eksperty-855437638.html

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vk, бизнес, россия, долговая нагрузка