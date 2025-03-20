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Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза - 20.03.2025, ПРАЙМ
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза
Поставки российской водки выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн, сообщает центр... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T15:32+0300
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Поставки российской водки выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тысячи тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что Казахстан стал лидером по импорту водки из России, куда было поставлено 30% от общего объема экспорта. Следом идет Китай – 22% поставок и тройку лидеров замыкает Грузия – 11%. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России за январь-февраль составило 7,6 миллиона декалитров, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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россия, агроэкспорт, минсельхоз, бизнес, экспорт, водка
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, Бизнес, экспорт, водка
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза
"Агроэкспорт": зимой 2025 года Россия экспортировала 3,5 тысячи тонн водки
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Поставки российской водки выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тысячи тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что Казахстан стал лидером по импорту водки из России, куда было поставлено 30% от общего объема экспорта. Следом идет Китай – 22% поставок и тройку лидеров замыкает Грузия – 11%.
По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России за январь-февраль составило 7,6 миллиона декалитров, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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