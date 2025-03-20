Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/vodka-855967352.html
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза - 20.03.2025, ПРАЙМ
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза
Поставки российской водки выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн, сообщает центр... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T15:32+0300
2025-03-20T15:32+0300
экономика
россия
агроэкспорт
минсельхоз
бизнес
экспорт
водка
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/76/833637611_0:263:3001:1951_1920x0_80_0_0_d90979296b882903aacb80c9b5d6f9b4.jpg
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Поставки российской водки выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тысячи тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что Казахстан стал лидером по импорту водки из России, куда было поставлено 30% от общего объема экспорта. Следом идет Китай – 22% поставок и тройку лидеров замыкает Грузия – 11%. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России за январь-февраль составило 7,6 миллиона декалитров, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://1prime.ru/20250319/ryba-855951024.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/76/833637611_166:0:2767:1951_1920x0_80_0_0_55c42cfd55c7703014d4509df75676cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, агроэкспорт, минсельхоз, бизнес, экспорт, водка
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, Бизнес, экспорт, водка
15:32 20.03.2025
 
Экспорт российской водки в январе-феврале вырос в 2 раза

"Агроэкспорт": зимой 2025 года Россия экспортировала 3,5 тысячи тонн водки

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПродукция московского завода "Кристалл".
Продукция московского завода Кристалл. - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Поставки российской водки выросли в 2 раза за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 3,5 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тысячи тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что Казахстан стал лидером по импорту водки из России, куда было поставлено 30% от общего объема экспорта. Следом идет Китай – 22% поставок и тройку лидеров замыкает Грузия – 11%.
По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России за январь-февраль составило 7,6 миллиона декалитров, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Открытие фестиваля Рыбная неделя - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Экспорт рыбы в мире за 50 лет вырос до 43 миллионов тонн
Вчера, 17:55
 
ЭкономикаРОССИЯАгроэкспортМинсельхозБизнесэкспортводка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала