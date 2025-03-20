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Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла на 23% - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/vyruchka-855961702.html
Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла на 23%
Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла на 23% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла на 23%
Выручка VK по МСФО в 2024 году выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом - до 147,6 миллиарда рублей; выручка от онлайн-рекламы стала основным источником... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T11:24+0300
2025-03-20T11:24+0300
экономика
технологии
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бизнес
vk
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в 2024 году выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом - до 147,6 миллиарда рублей; выручка от онлайн-рекламы стала основным источником роста - она увеличилась на 20%, до 96,1 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Выручка VK в 2024 году увеличилась на 23% по сравнению с 2023 годом, до 147,6 миллиарда рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 20% по сравнению с 2023 годом, до 96,1 миллиарда рублей", - сказано в отчете. Чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 94,95 миллиарда рублей. По итогам 2023 года он составлял 34,29 миллиарда рублей. Показатель скорректированной EBITDA - отрицательный, на уровне минус 4,9 миллиарда рублей. Выручка ключевого сегмента компании "Социальные платформы и медиаконтент" выросла на 23% в годовом выражении - до 104,3 миллиарда рублей. Драйвером роста сегмента стал рост социальной сети "ВКонтакте". Выручка сегмента "Образовательные технологии" увеличилась на 83% - до 6,3 миллиарда рублей. А сегмент "Технологии для бизнеса" показал рост выручки на 42% - до 13,6 миллиарда рублей, драйверами стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace. По итогам 2024 года выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 9% - до 24,6 миллиарда рублей. На это повлияли кратный рост выручки RuStore (в 7,7 раза), рост "Облака Mail.ru" на 34%, а также эффект от приобретения сервиса Yclients в декабре 2023 года, сказано в отчете. Там же уточняется, что по итогам 2025 года компания планирует достигнуть показателя EBITDA на уровне более 10 миллиардов рублей. Также в текущем году приоритетом для компании станет "развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности".
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технологии, вконтакте, бизнес, vk, выручка, мсфо
Экономика, Технологии, ВКонтакте, Бизнес, VK, выручка, МСФО
11:24 20.03.2025
 
Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла на 23%

Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла до 147,6 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в 2024 году выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом - до 147,6 миллиарда рублей; выручка от онлайн-рекламы стала основным источником роста - она увеличилась на 20%, до 96,1 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Выручка VK в 2024 году увеличилась на 23% по сравнению с 2023 годом, до 147,6 миллиарда рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 20% по сравнению с 2023 годом, до 96,1 миллиарда рублей", - сказано в отчете.
Чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 94,95 миллиарда рублей. По итогам 2023 года он составлял 34,29 миллиарда рублей. Показатель скорректированной EBITDA - отрицательный, на уровне минус 4,9 миллиарда рублей.
Выручка ключевого сегмента компании "Социальные платформы и медиаконтент" выросла на 23% в годовом выражении - до 104,3 миллиарда рублей. Драйвером роста сегмента стал рост социальной сети "ВКонтакте". Выручка сегмента "Образовательные технологии" увеличилась на 83% - до 6,3 миллиарда рублей. А сегмент "Технологии для бизнеса" показал рост выручки на 42% - до 13,6 миллиарда рублей, драйверами стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.
По итогам 2024 года выручка сегмента "Экосистемные сервисы и прочие направления" выросла на 9% - до 24,6 миллиарда рублей. На это повлияли кратный рост выручки RuStore (в 7,7 раза), рост "Облака Mail.ru" на 34%, а также эффект от приобретения сервиса Yclients в декабре 2023 года, сказано в отчете.
Там же уточняется, что по итогам 2025 года компания планирует достигнуть показателя EBITDA на уровне более 10 миллиардов рублей. Также в текущем году приоритетом для компании станет "развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности".
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
VK планирует реализовывать крупные инвестпроекты в виде партнерств
10:02
 
ЭкономикаТехнологииВКонтактеБизнесVKвыручкаМСФО
 
 
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