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На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии

На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии - 20.03.2025, ПРАЙМ

На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии

Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T16:23+0300

2025-03-20T16:23+0300

2025-03-20T16:23+0300

экономика

кадры

x5 retail group

индия

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, рассказала в интервью РБК президент X5 Екатерина Лобачева.По ее словам, компания недавно начала привлекать иностранную рабочую силы из дружественных стран, где есть "избыток рабочей силы".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку", — рассказала Лобачева."Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее", — пояснила она.Вместе с тем, при работе с такой категорией наемных сотрудников "есть много нюансов": "Например, базовые языковые и культурные различия", добавила топ-менеджер.Дефицит кадров она назвала одной из проблем розничной торговли наряду с высокой ключевой ставкой. "Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — подчеркнула Лобачева.

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кадры, x5 retail group, индия