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На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии
На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии - 20.03.2025, ПРАЙМ
На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии
Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:23+0300
2025-03-20T16:23+0300
2025-03-20T16:23+0300
экономика
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, рассказала в интервью РБК президент X5 Екатерина Лобачева.По ее словам, компания недавно начала привлекать иностранную рабочую силы из дружественных стран, где есть "избыток рабочей силы".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку", — рассказала Лобачева."Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее", — пояснила она.Вместе с тем, при работе с такой категорией наемных сотрудников "есть много нюансов": "Например, базовые языковые и культурные различия", добавила топ-менеджер.Дефицит кадров она назвала одной из проблем розничной торговли наряду с высокой ключевой ставкой. "Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — подчеркнула Лобачева.
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кадры, x5 retail group, индия
Экономика, Кадры, X5 Retail Group, ИНДИЯ
На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии
Владелец "Пятерочки" и "Перекрестка" стал нанимать на работу индийцев
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.
Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, рассказала в интервью РБК
президент X5 Екатерина Лобачева.
По ее словам, компания недавно начала привлекать иностранную рабочую силы из дружественных стран, где есть "избыток рабочей силы".
"После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку", — рассказала Лобачева.
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"Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее", — пояснила она.
Вместе с тем, при работе с такой категорией наемных сотрудников "есть много нюансов": "Например, базовые языковые и культурные различия", добавила топ-менеджер.
Дефицит кадров она назвала одной из проблем розничной торговли наряду с высокой ключевой ставкой. "Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — подчеркнула Лобачева.