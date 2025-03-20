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На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии - 20.03.2025, ПРАЙМ
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На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии
На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии - 20.03.2025, ПРАЙМ
На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии
Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:23+0300
2025-03-20T16:23+0300
экономика
кадры
x5 retail group
индия
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, рассказала в интервью РБК президент X5 Екатерина Лобачева.По ее словам, компания недавно начала привлекать иностранную рабочую силы из дружественных стран, где есть "избыток рабочей силы".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку", — рассказала Лобачева."Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее", — пояснила она.Вместе с тем, при работе с такой категорией наемных сотрудников "есть много нюансов": "Например, базовые языковые и культурные различия", добавила топ-менеджер.Дефицит кадров она назвала одной из проблем розничной торговли наряду с высокой ключевой ставкой. "Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — подчеркнула Лобачева.
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кадры, x5 retail group, индия
Экономика, Кадры, X5 Retail Group, ИНДИЯ
16:23 20.03.2025
 
На работу в ритейлер X5 начали нанимать работников из Индии

Владелец "Пятерочки" и "Перекрестка" стал нанимать на работу индийцев

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип сетевого продуктового магазина "Пятерочка"
Логотип сетевого продуктового магазина Пятерочка - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компания X5, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре группы, рассказала в интервью РБК президент X5 Екатерина Лобачева.
По ее словам, компания недавно начала привлекать иностранную рабочую силы из дружественных стран, где есть "избыток рабочей силы".
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"После нашего приглашения будущие сотрудники получают все необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку", — рассказала Лобачева.
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"Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды и так далее", — пояснила она.
Вместе с тем, при работе с такой категорией наемных сотрудников "есть много нюансов": "Например, базовые языковые и культурные различия", добавила топ-менеджер.
Дефицит кадров она назвала одной из проблем розничной торговли наряду с высокой ключевой ставкой. "Единственный ответ на это — инвестиции в персонал, повышение доли собственного персонала, хотя он у нас и так порядка 85%", — подчеркнула Лобачева.
 
ЭкономикаКадрыX5 Retail GroupИНДИЯ
 
 
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