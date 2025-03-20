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Обвинение просит 9,5 лет колонии Якубовскому и штраф более 1 млрд рублей

Обвинение просит 9,5 лет колонии Якубовскому и штраф более 1 млрд рублей - 20.03.2025, ПРАЙМ

Обвинение просит 9,5 лет колонии Якубовскому и штраф более 1 млрд рублей

Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило назначить бывшему совладельцу сети продуктовых магазинов "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому наказание в | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T20:43+0300

2025-03-20T20:43+0300

2025-03-20T20:43+0300

азбука вкуса

суд

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило назначить бывшему совладельцу сети продуктовых магазинов "Азбуки вкуса" Кириллу Якубовскому наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет в колонии и штраф более 1 миллиарда рублей.Якубовский обвиняется по делу о крупном мошенничестве, сообщили в бюро "Бартолиус", адвокаты которого представляют интересы потерпевших. "Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому – 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому – 9,5 лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой – 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей",- говорится в сообщении бюро, которое опубликовано в Telegram - канале.

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азбука вкуса, суд