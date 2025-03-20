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Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет - 20.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует уверенный рост, следует из биржевых данных. | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует уверенный рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск рос на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,63 рубля. В то же время расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - вернулся выше 84 рублей, что является максимумом с понедельника. Рубль находится в коррекционной фазе два дня, за это время доллар восстановился почти на 4%. Участники рынка стали фиксировать прибыль после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "Сейчас фокус внимания сместился на пятничное заседание Банка России. Последние данные говорят о тенденции к снижению инфляции, поэтому вероятно, что в эту пятницу регулятор воздержится от изменения ключевой ставки", - добавил эксперт. "Рубль в среду заметно слабел. Коррекция на валютном рынке проходила в первую очередь в связи с геополитическим фактором. Некоторое давление на рубль могли оказать и продолжившиеся вербальные интервенции относительно "переукрепившегося рубля". Сегодня курс CNYRUB находится у 11,54 рубля за юань. Другие курсы валют EM (развивающихся рынков - ред.) с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться выше 11,35 рубля за юань в ожидании новых драйверов", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынки, торги, банк россии, юань, рубль, мосбиржа
Рынки, Торги, Банк России, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет
Юань демонстрирует уверенный рост к рублю на Мосбирже в четверг
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга демонстрирует уверенный рост, следует из биржевых данных.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск рос на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,63 рубля. В то же время расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - вернулся выше 84 рублей, что является максимумом с понедельника.
Рубль находится в коррекционной фазе два дня, за это время доллар восстановился почти на 4%. Участники рынка стали фиксировать прибыль после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
"Сейчас фокус внимания сместился на пятничное заседание Банка России. Последние данные говорят о тенденции к снижению инфляции, поэтому вероятно, что в эту пятницу регулятор воздержится от изменения ключевой ставки", - добавил эксперт.
"Рубль в среду заметно слабел. Коррекция на валютном рынке проходила в первую очередь в связи с геополитическим фактором. Некоторое давление на рубль могли оказать и продолжившиеся вербальные интервенции относительно "переукрепившегося рубля". Сегодня курс CNYRUB находится у 11,54 рубля за юань. Другие курсы валют EM (развивающихся рынков - ред.) с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться выше 11,35 рубля за юань в ожидании новых драйверов", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЦБ 19 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,8 миллиарда рублей