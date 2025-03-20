https://1prime.ru/20250320/yuan-855969209.html
Доля юаня в расчетах через SWIFT впервые с лета превысила 4%
Доля юаня в расчетах через SWIFT впервые с лета превысила 4% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Доля юаня в расчетах через SWIFT впервые с лета превысила 4%
Доля юаня в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT превысила отметку в 4% - впервые с августа прошлого года, по итогам февраля составив 4,33%, | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:43+0300
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swift
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юань
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT превысила отметку в 4% - впервые с августа прошлого года, по итогам февраля составив 4,33%, следует из данных системы. Наиболее востребованной валютой для международных расчетов в рамках этой системы традиционно остаётся доллар, доля которого в конце зимы "похудела" на 1,22 процентного пункта с исторически рекордных 50,17% в январе. На втором месте снова был евро, чья доля выросла на 0,27 процентного пункта, до 22,25%. Тройку лидеров замыкает британский фунт стерлингов, чей вес за месяц почти не изменился - 6,89% после январских 6,91%. Юань - четвёртый. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://1prime.ru/20250320/yuan-855962476.html
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swift, финансы, юань
Экономика, SWIFT, Финансы, юань
Доля юаня в расчетах через SWIFT впервые с лета превысила 4%
Доля юаня в расчетах через SWIFT впервые с августа 2024 года превысила 4%
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT превысила отметку в 4% - впервые с августа прошлого года, по итогам февраля составив 4,33%, следует из данных системы.
Наиболее востребованной валютой для международных расчетов в рамках этой системы традиционно остаётся доллар, доля которого в конце зимы "похудела" на 1,22 процентного пункта с исторически рекордных 50,17% в январе.
На втором месте снова был евро, чья доля выросла на 0,27 процентного пункта, до 22,25%.
Тройку лидеров замыкает британский фунт стерлингов, чей вес за месяц почти не изменился - 6,89% после январских 6,91%. Юань - четвёртый.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет