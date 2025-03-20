https://1prime.ru/20250320/yuan-855972026.html

Рубль второй день подряд снижается против юаня

Рубль второй день подряд снижается против юаня - 20.03.2025, ПРАЙМ

Рубль второй день подряд снижается против юаня

Курс рубля в четверг снижается против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта закрепляется выше отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T18:18+0300

2025-03-20T18:18+0300

2025-03-20T18:18+0300

экономика

юань

рубль

мосбиржа

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта закрепляется выше отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск повышался на 5 копеек, до 11,55 рубля. Повышение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,51-11,66 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,35 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,476 против 7,248 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,1%. На форексе доллар котируется по 83,59 рубля. РУБЛЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль против юаня в четверг торгуется в минусе против юаня второй день подряд. Китайская валюта на этой неделе оттолкнулась вверх от минимума с лета прошлого года в районе 11,13 рубля и закрепляется выше уровня 11,5 рубля. "Уменьшается приток денег от иностранных инвесторов, которые еще недавно стремились успеть вложиться в рублевые активы на фоне ожиданий быстрого установления как минимум перемирия в украинском конфликте. В то же время спрос на иностранную валюту может продолжать увеличиваться по мере усиления потребительской активности после спада, свойственного началу года", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,09% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.45 мск повышалась на 1,4%, до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 104 пунктов. ПРОГНОЗЫ Ведущую роль в улучшении ситуации с инфляционными ожиданиями сыграло мощное укрепление рубля - обычно население крайне чувствительно к этому фактору при оценке ожидаемой инфляции, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% в марте с 13,7% в феврале, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "При этом мы полагаем, что не стоит сейчас переоценивать эффект изменения курса на фактическую инфляцию, хотя несомненно рост рубля вносит позитивный вклад в дезинфляцию", - добавляют аналитики, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Курс юаня в четверг превышал сопротивление в районе отметки 11,62 рубля, но закрепиться над ним пока не сумел, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если это все же удастся, следующей целью роста юаня может стать область 11,75-11,8 рубля", - оценивает он.

https://1prime.ru/20250320/valyuty-855970669.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, мосбиржа, курсы валют