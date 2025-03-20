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Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля

Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля - 20.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля

Курс рубля по итогам торгов слегка снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:08+0300

2025-03-20T19:08+0300

2025-03-20T19:08+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов слегка снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,50 рубля.

https://1prime.ru/20250320/valyuty-855970669.html

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