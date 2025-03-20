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Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля
Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля - 20.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля
Курс рубля по итогам торгов слегка снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:08+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов слегка снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,50 рубля.
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юань, рубль, курсы валют
Экономика, юань, рубль, курсы валют
Курс юаня повысился в четверг до 11,50 рубля
Курс юаня на Московской бирже повысился в четверг до 11,50 рубля
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов слегка снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,50 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,50 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 марта