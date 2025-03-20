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Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/yuan-855975331.html
Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня
Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня - 20.03.2025, ПРАЙМ
Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня
Курс рубля в четверг компенсировал почти все снижение против юаня, который все же слегка повысился вторую сессию подряд, китайская валюта остается на уровне... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T21:12+0300
2025-03-20T21:12+0300
экономика
юань
рубль
курсы валют
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг компенсировал почти все снижение против юаня, который все же слегка повысился вторую сессию подряд, китайская валюта остается на уровне 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,50 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,5 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,5 рубля. РУБЛЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в четверг торговался преимущественно в минусе против юаня - второй день подряд. Китайская валюта на этой неделе оттолкнулась вверх от минимума с лета прошлого года в районе 11,13 рубля и пыталась закрепляться выше уровня 11,5 рубля, однако вечером сползла вниз и закрыла день ровно на этой отметке. "Усилившаяся неопределенность относительно дальнейшего развития геополитической ситуации продолжает оказывать давление на валютный рынок", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.00 мск росла на 1,7%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 103,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Геополитическая неопределенность снова снижает спрос на рублевые активы, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В ближайшее время доллар может стабилизироваться в районе 85 рублей, а юань – у 11,5-11,6 рубля, полагает он. "Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду. В случае если геополитический фон принесет позитивные сигналы, не исключено обратное рублевое укрепление в направлении 80 рублей за доллар и 11,1 рубля за юань, но сигнал этот должен быть действительно сильным", - говорит Шепелев. В пятницу пройдет заседание ЦБ, рынок ждет сохранения ключевой ставки на уровне 21%, эффект на курс рубля предполагается нейтральный, ожидает он. "Выход курса ближе к 90 рублям по доллару и к 12 рублям за юань мы ожидаем по завершении мартовского налогового периода", - добавляет он. Итоги пятничного заседания ЦБ РФ будут нейтральны для курса, если регулятор не решит удивить снижением ставки, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом неделю курс может закончить вблизи 11,5 рубля за юань с перспективой уйти в дальнейшем чуть ниже этого уровня в связи с поддержкой от налогового периода", - добавляет он.
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юань, рубль, курсы валют
Экономика, юань, рубль, курсы валют
21:12 20.03.2025
 
Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня

Рубль к закрытию компенсировал почти все снижение против юаня на Московской бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг компенсировал почти все снижение против юаня, который все же слегка повысился вторую сессию подряд, китайская валюта остается на уровне 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,50 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,5 миллиарда юаней.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,5 рубля.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
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17:41
РУБЛЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Рубль в четверг торговался преимущественно в минусе против юаня - второй день подряд. Китайская валюта на этой неделе оттолкнулась вверх от минимума с лета прошлого года в районе 11,13 рубля и пыталась закрепляться выше уровня 11,5 рубля, однако вечером сползла вниз и закрыла день ровно на этой отметке.
"Усилившаяся неопределенность относительно дальнейшего развития геополитической ситуации продолжает оказывать давление на валютный рынок", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 21.00 мск росла на 1,7%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 103,9 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Геополитическая неопределенность снова снижает спрос на рублевые активы, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В ближайшее время доллар может стабилизироваться в районе 85 рублей, а юань – у 11,5-11,6 рубля, полагает он.
"Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду. В случае если геополитический фон принесет позитивные сигналы, не исключено обратное рублевое укрепление в направлении 80 рублей за доллар и 11,1 рубля за юань, но сигнал этот должен быть действительно сильным", - говорит Шепелев.
В пятницу пройдет заседание ЦБ, рынок ждет сохранения ключевой ставки на уровне 21%, эффект на курс рубля предполагается нейтральный, ожидает он. "Выход курса ближе к 90 рублям по доллару и к 12 рублям за юань мы ожидаем по завершении мартовского налогового периода", - добавляет он.
Итоги пятничного заседания ЦБ РФ будут нейтральны для курса, если регулятор не решит удивить снижением ставки, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом неделю курс может закончить вблизи 11,5 рубля за юань с перспективой уйти в дальнейшем чуть ниже этого уровня в связи с поддержкой от налогового периода", - добавляет он.
 
Экономикаюаньрублькурсы валют
 
 
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