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FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС - 20.03.2025, ПРАЙМ
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FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС
FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС - 20.03.2025, ПРАЙМ
FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС
Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T23:01+0300
2025-03-20T23:01+0300
энергетика
запорожская область
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС. "Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина", - приводит издание слова источников, участвующих в разработке соглашения с Вашингтоном по редкоземам. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
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запорожская область, сша, дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс, украина, россия
Энергетика, Запорожская область, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, УКРАИНА, РОССИЯ
23:01 20.03.2025
 
FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС

Желание США взять под контроль ЗАЭС связано с их планами добычи редкоземов

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины.
Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС.
"Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина", - приводит издание слова источников, участвующих в разработке соглашения с Вашингтоном по редкоземам.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС
13 марта, 20:32
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
 
ЭнергетикаЗапорожская областьСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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