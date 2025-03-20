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FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС

FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС - 20.03.2025, ПРАЙМ

FT объяснила желание США взять под контроль Запорожскую АЭС

Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T23:01+0300

2025-03-20T23:01+0300

2025-03-20T23:01+0300

энергетика

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС. "Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина", - приводит издание слова источников, участвующих в разработке соглашения с Вашингтоном по редкоземам. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь

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запорожская область

сша

украина

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запорожская область, сша, дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс, украина, россия