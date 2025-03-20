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"Не проблема": Зеленский о потенциальной встрече делегаций России и Украины - 20.03.2025, ПРАЙМ
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"Не проблема": Зеленский о потенциальной встрече делегаций России и Украины
"Не проблема": Зеленский о потенциальной встрече делегаций России и Украины - 20.03.2025, ПРАЙМ
"Не проблема": Зеленский о потенциальной встрече делегаций России и Украины
Владимир Зеленский заявил, что не видит серьезных препятствий для встречи делегаций Украины и России. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T13:53+0300
2025-03-20T13:53+0300
политика
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не видит серьезных препятствий для встречи делегаций Украины и России."Знаете, это не большая проблема. Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских... встреча - не проблема", - заявил Зеленский журналистам, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может состояться непосредственная встреча украинской и российской стороны. Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале Зеленского. Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Согласно сообщениям Кремля, во время беседы Трамп предложил временно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в зоне конфликта на Украине сроком на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и поручил российским военным приступить к ее выполнению. Позднее Зеленский заявил, что Украина также согласна прекратить удары по энергетическим объектам. Однако уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа Минобороны России сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае со стороны киевского режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что со стороны Киева взаимных шагов по прекращению ударов не последовало.Владимир Путин в конце января заявлял, что переговоры по Украине можно вести с кем угодно при наличии желания найти компромисс. Однако, по его словам, вопрос заключается в юридической легитимности подписанных документов. Российский лидер подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, что не дает ему права заключать официальные соглашения. Кроме того, Путин напомнил, что Киев должен найти механизм для отмены ранее подписанного Зеленским указа, запрещающего переговоры с Россией. По его мнению, эту задачу может решить, например, председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский захочет участвовать в переговорах, российский президент заявил о готовности выделить для этого уполномоченных представителей.
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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
13:53 20.03.2025
 
"Не проблема": Зеленский о потенциальной встрече делегаций России и Украины

Зеленский: нет проблем во встрече российской и украинской делегаций, но есть нюансы

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не видит серьезных препятствий для встречи делегаций Украины и России.
"Знаете, это не большая проблема. Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских... встреча - не проблема", - заявил Зеленский журналистам, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может состояться непосредственная встреча украинской и российской стороны.
Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале Зеленского.
Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Согласно сообщениям Кремля, во время беседы Трамп предложил временно отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в зоне конфликта на Украине сроком на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и поручил российским военным приступить к ее выполнению. Позднее Зеленский заявил, что Украина также согласна прекратить удары по энергетическим объектам. Однако уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа Минобороны России сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае со стороны киевского режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что со стороны Киева взаимных шагов по прекращению ударов не последовало.
Владимир Путин в конце января заявлял, что переговоры по Украине можно вести с кем угодно при наличии желания найти компромисс. Однако, по его словам, вопрос заключается в юридической легитимности подписанных документов. Российский лидер подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, что не дает ему права заключать официальные соглашения. Кроме того, Путин напомнил, что Киев должен найти механизм для отмены ранее подписанного Зеленским указа, запрещающего переговоры с Россией. По его мнению, эту задачу может решить, например, председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский захочет участвовать в переговорах, российский президент заявил о готовности выделить для этого уполномоченных представителей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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