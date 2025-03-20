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Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США

Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США - 20.03.2025, ПРАЙМ

Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США

Стоимость золота растет в четверг утром в ожидании данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром в ожидании данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,92 доллара, или на 0,42% - до 3 054,12 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% - до 34,383 доллара за унцию. Позднее в четверг аналитики будут следить за выходом данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта. Как полагают аналитики, их количество выросло на 4 тысячи - до 224 тысяч. В среду вечером были обнародованы итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом ФРС США повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год, но понизил ожидания по росту ВВП. Решения по учетной ставке ФРС и экономические показатели по стране отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

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рынки, торги, comex, золото, цены на золото