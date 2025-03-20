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Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/zoloto-855959537.html
Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США
Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США - 20.03.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США
Стоимость золота растет в четверг утром в ожидании данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T09:16+0300
2025-03-20T09:16+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром в ожидании данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,92 доллара, или на 0,42% - до 3 054,12 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% - до 34,383 доллара за унцию. Позднее в четверг аналитики будут следить за выходом данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта. Как полагают аналитики, их количество выросло на 4 тысячи - до 224 тысяч. В среду вечером были обнародованы итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом ФРС США повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год, но понизил ожидания по росту ВВП. Решения по учетной ставке ФРС и экономические показатели по стране отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, comex, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, Comex, золото, цены на золото
09:16 20.03.2025
 
Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США

Стоимость золота растет в ожидании данных по рынку труда США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром в ожидании данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,92 доллара, или на 0,42% - до 3 054,12 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% - до 34,383 доллара за унцию.
Позднее в четверг аналитики будут следить за выходом данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта. Как полагают аналитики, их количество выросло на 4 тысячи - до 224 тысяч.
В среду вечером были обнародованы итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом ФРС США повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год, но понизил ожидания по росту ВВП.
Решения по учетной ставке ФРС и экономические показатели по стране отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Золото, слитки
Золото начало дорожать после публикации решений ФРС
Вчера, 22:01
 
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