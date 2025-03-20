https://1prime.ru/20250320/zoloto-855968505.html
Запасы золота в резервах ЦБ за февраль не изменились
Запасы золота в резервах ЦБ за февраль не изменились - 20.03.2025, ПРАЙМ
Запасы золота в резервах ЦБ за февраль не изменились
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за февраль 2025 года не изменились и на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:22+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за февраль 2025 года не изменились и на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России. При этом, стоимость золота в резервах за февраль 2025 года выросла на 5,26% - до 217,384 миллиарда долларов на 1 марта с 206,526 миллиарда долларов на 1 февраля. Доля золота в международных резервах также несколько увеличилась - до 34,38% с 33,27%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились, и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны. Ранее, в течение 2019 года, Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны), и на 1 января 2020 года они составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
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банк россии, золото, запасы золота
Экономика, Банк России, золото, запасы золота
Запасы золота в резервах ЦБ за февраль не изменились
ЦБ: запасы золота в международных резервах России составляют 2329,65 тонны
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за февраль 2025 года не изменились и на 1 марта составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом, стоимость золота в резервах за февраль 2025 года выросла на 5,26% - до 217,384 миллиарда долларов на 1 марта с 206,526 миллиарда долларов на 1 февраля. Доля золота в международных резервах также несколько увеличилась - до 34,38% с 33,27%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее.
За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились, и на 1 января 2024 года они составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
Ранее, в течение 2019 года, Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны), и на 1 января 2020 года они составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).
Золото умеренно дорожает в четверг перед выходом данных по рынку труда США