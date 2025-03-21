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Лондонский аэропорт закроют почти на сутки из-за пожара на подстанции - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Лондонский аэропорт закроют почти на сутки из-за пожара на подстанции
Лондонский аэропорт закроют почти на сутки из-за пожара на подстанции - 21.03.2025, ПРАЙМ
Лондонский аэропорт закроют почти на сутки из-за пожара на подстанции
Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T06:19+0300
2025-03-21T06:19+0300
энергетика
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции. "В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности наших пассажиров аэропорт будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта", - говорится в заявлении аэропорта. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. Телеканал Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных. Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма". Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что, по ее оценкам, проблема будет решена к 3 часам утра. Данные на сайте компании свидетельствуют, что без электричества остались около 16 тысяч домов. Причина пожара пока не известна.
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бизнес, москва, sky news
Энергетика, Бизнес, МОСКВА, Sky News
06:19 21.03.2025
 
Лондонский аэропорт закроют почти на сутки из-за пожара на подстанции

Лондонский аэропорт Хитроу закроют почти на сутки из-за пожара на электроподстанции

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки из-за пожара на электроподстанции.
"В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности наших пассажиров аэропорт будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта", - говорится в заявлении аэропорта.
Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации.
Телеканал Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за "значительного количества дыма".
Компания Scottish and Southern Electricity Networks сообщила, что, по ее оценкам, проблема будет решена к 3 часам утра. Данные на сайте компании свидетельствуют, что без электричества остались около 16 тысяч домов.
Причина пожара пока не известна.
 
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