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Аэропорт Хитроу из-за пожара на подстанции ожидает перебои в работе

Аэропорт Хитроу из-за пожара на подстанции ожидает перебои в работе - 21.03.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Хитроу из-за пожара на подстанции ожидает перебои в работе

Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T06:46+0300

2025-03-21T06:46+0300

2025-03-21T06:46+0300

энергетика

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News. Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта). "В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", - заявил представитель Хитроу. Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.

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