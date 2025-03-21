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Аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
Аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни - 21.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
Добавлен бэкграунд | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта).
"В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", - заявил представитель Хитроу.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
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бизнес, москва, sky news
Бизнес, Энергетика, МОСКВА, Sky News
Аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
Sky News: аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает перебои в работе
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта).
"В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", - заявил представитель Хитроу.
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.
Лондонский Хитроу - один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.