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Аварии на АЭС внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Аварии на АЭС внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая
Аварии на АЭС внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая - 21.03.2025, ПРАЙМ
Аварии на АЭС внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая
Крупнейшие аварии на АЭС в разных точках планеты внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая, заявил журналистам генеральный директор атомной... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T03:47+0300
2025-03-21T03:47+0300
энергетика
китай
кнр
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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Крупнейшие аварии на АЭС в разных точках планеты внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ. Он напомнил, что в истории ядерной энергетики произошли три наиболее крупные аварии: на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, все они произошли по разным причинам и имели разные по масштабам последствия. "Эти три аварии принесли нам большой прогресс в области ядерной энергетики. Например, после аварии на АЭС "Фукусима" органы ядерной безопасности КНР предложили 15 мер по устранению недостатков, особенно в сфере реагирования на стихийные бедствия и по ряду других аспектов. Мы добились значительных улучшений", - указал Шан Сяньхэ. По его словам, раньше считалось, что в управлении ядерной безопасностью важнее всего оборудование, однако после аварии на ЧАЭС стало понятно, что "сочетание людей и оборудования все же важнее, поэтому возникла концепция культуры ядерной безопасности". "После аварии на АЭС "Фукусима" мы придаем большее значение сочетанию человеческого и природного (факторов – ред.), что внесло некоторые изменения в нашу концепцию", - добавил он. Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС н был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года. Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллионов киловатт.
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Энергетика, КИТАЙ, КНР
03:47 21.03.2025
 
Аварии на АЭС внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая

Гендиректор "Циньшаня": аварии на АЭС изменили концепцию ядерной безопасности Китая

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ХАЙЯНЬ (Китай), 21 мар – ПРАЙМ. Крупнейшие аварии на АЭС в разных точках планеты внесли изменения в концепцию ядерной безопасности Китая, заявил журналистам генеральный директор атомной электростанции "Циньшань" Шан Сяньхэ.
Он напомнил, что в истории ядерной энергетики произошли три наиболее крупные аварии: на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, все они произошли по разным причинам и имели разные по масштабам последствия.
"Эти три аварии принесли нам большой прогресс в области ядерной энергетики. Например, после аварии на АЭС "Фукусима" органы ядерной безопасности КНР предложили 15 мер по устранению недостатков, особенно в сфере реагирования на стихийные бедствия и по ряду других аспектов. Мы добились значительных улучшений", - указал Шан Сяньхэ.
По его словам, раньше считалось, что в управлении ядерной безопасностью важнее всего оборудование, однако после аварии на ЧАЭС стало понятно, что "сочетание людей и оборудования все же важнее, поэтому возникла концепция культуры ядерной безопасности".
"После аварии на АЭС "Фукусима" мы придаем большее значение сочетанию человеческого и природного (факторов – ред.), что внесло некоторые изменения в нашу концепцию", - добавил он.
Атомная электростанция "Циньшань" расположена в восточной китайской провинции Чжэцзян, она стала первой АЭС в Китае, которая была полностью спроектирована и построена с использованием китайских технологий. Строительство станции началось 20 марта 1985 года. Первый блок АЭС н был подключен к сети 15 декабря 1991 года и с тех пор безопасно работает, лицензия на его эксплуатацию действует до 30 июля 2041 года.
Согласно данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в настоящее время Циньшаньская атомная энергетическая база, куда входят три очереди АЭС "Циньшань" и АЭС "Фанцзяшань", имеет девять блоков общей установленной мощностью 6,6 миллионов киловатт.
 
ЭнергетикаКИТАЙКНР
 
 
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