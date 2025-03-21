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Ростовская АЭС собирается увеличить выработку электроэнергии
Ростовская АЭС собирается увеличить выработку электроэнергии - 21.03.2025, ПРАЙМ
Ростовская АЭС собирается увеличить выработку электроэнергии
Ростовская АЭС в текущем году планирует увеличить выработку электроэнергии на 6,6%, до 32,576 миллиарда кВт.ч, сообщил РИА Новости представитель управления... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T11:30+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Ростовская АЭС в текущем году планирует увеличить выработку электроэнергии на 6,6%, до 32,576 миллиарда кВт.ч, сообщил РИА Новости представитель управления коммуникаций Ростовской АЭС. По его словам, ежегодно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) устанавливает для Ростовской АЭС план выработки электроэнергии. Его показатели зависят в том числе от сроков проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) и количества работ. "В 2025 году государственный план, установленный для Ростовской АЭС — 32,576 миллиарда кВт.ч. Это величина выработки с учетом запланированных ППР - на энергоблоках №3 и №4. В прошлом году на Ростовской АЭС ремонтная кампания охватила все четыре энергоблока, и это, безусловно, сказалось на величине государственного задания по выработке электроэнергии - 30,544 миллиарда кВт.ч", - сказал собеседник агентства. Ростовская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от города Волгодонска в Ростовской области. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока, суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 миллионов киловатт-часов. Ростовская АЭС обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области и 28% во всей Объединённой энергосистеме Юга России.
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Энергетика, Ростовская область, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Росатом
Ростовская АЭС собирается увеличить выработку электроэнергии
Ростовская АЭС в текущем году планирует увеличить выработку электроэнергии на 6,6%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Ростовская АЭС в текущем году планирует увеличить выработку электроэнергии на 6,6%, до 32,576 миллиарда кВт.ч, сообщил РИА Новости представитель управления коммуникаций Ростовской АЭС.
По его словам, ежегодно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) устанавливает для Ростовской АЭС план выработки электроэнергии. Его показатели зависят в том числе от сроков проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) и количества работ.
"В 2025 году государственный план, установленный для Ростовской АЭС — 32,576 миллиарда кВт.ч. Это величина выработки с учетом запланированных ППР - на энергоблоках №3 и №4. В прошлом году на Ростовской АЭС ремонтная кампания охватила все четыре энергоблока, и это, безусловно, сказалось на величине государственного задания по выработке электроэнергии - 30,544 миллиарда кВт.ч", - сказал собеседник агентства.
Ростовская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от города Волгодонска в Ростовской области. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока, суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 миллионов киловатт-часов.
Ростовская АЭС обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области и 28% во всей Объединённой энергосистеме Юга России.
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