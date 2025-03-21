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В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России

В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России - 21.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России

Инвестиционная активность в России в первом квартале не ниже, чем в четвертом, но это в основном средства самих компаний, а не заемные, сказала глава Банка... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T16:47+0300

2025-03-21T16:47+0300

2025-03-21T16:48+0300

банк россии

финансы

россия

банк россия

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России в первом квартале не ниже, чем в четвертом, но это в основном средства самих компаний, а не заемные, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "То, что мы видим по предварительным данным инвестиционная активность в первом квартале, она где-то на уровне четвертого квартала. Поэтому ни о каком падении инвестиционной активности говорить не стоит", - сказала она. "Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов... Тем не менее инвестиционная активность останется относительно высокой... Это собственные средства компании. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций", - добавила Набиуллина.

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