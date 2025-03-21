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В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России - 21.03.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России
В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России - 21.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России
Инвестиционная активность в России в первом квартале не ниже, чем в четвертом, но это в основном средства самих компаний, а не заемные, сказала глава Банка... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T16:47+0300
2025-03-21T16:48+0300
банк россии
финансы
россия
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России в первом квартале не ниже, чем в четвертом, но это в основном средства самих компаний, а не заемные, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "То, что мы видим по предварительным данным инвестиционная активность в первом квартале, она где-то на уровне четвертого квартала. Поэтому ни о каком падении инвестиционной активности говорить не стоит", - сказала она. "Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов... Тем не менее инвестиционная активность останется относительно высокой... Это собственные средства компании. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций", - добавила Набиуллина.
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финансы, россия, банк россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
16:47 21.03.2025 (обновлено: 16:48 21.03.2025)
 
В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России

Набиуллина: инвестиционная активность в России в первом квартале не ниже, чем в четвертом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России в первом квартале не ниже, чем в четвертом, но это в основном средства самих компаний, а не заемные, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"То, что мы видим по предварительным данным инвестиционная активность в первом квартале, она где-то на уровне четвертого квартала. Поэтому ни о каком падении инвестиционной активности говорить не стоит", - сказала она.
"Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов... Тем не менее инвестиционная активность останется относительно высокой... Это собственные средства компании. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций", - добавила Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте
16:17
 
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