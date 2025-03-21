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Аналитик "Альфа-банка" оценил ситуацию на топливном рынке

Аналитик "Альфа-банка" оценил ситуацию на топливном рынке - 21.03.2025, ПРАЙМ

Аналитик "Альфа-банка" оценил ситуацию на топливном рынке

Баланс спроса и предложения на российском топливном рынке будет стабилен как минимум до конца первого полугодия, в то же время благодаря накопленным с начала... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:33+0300

2025-03-21T04:33+0300

2025-03-21T04:33+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Баланс спроса и предложения на российском топливном рынке будет стабилен как минимум до конца первого полугодия, в то же время благодаря накопленным с начала года запасам сезонный рост потребления нефтепродуктов во втором и третьем квартале не будет ощутимым, таким мнением поделился с РИА Новости старший аналитик "Альфа-банка" Никита Блохин. "Текущих объемов производства и накопленных запасов нефтепродуктов хватает для обеспечения посевной кампании. До конца первого полугодия 2025 года мы не ждем значительных изменений в балансе спроса и предложения топлива", - сказал собеседник агентства. Кроме того, эксперт считает, что "формирование дополнительных резервов в период адаптации к санкционным ограничениям в начале года создало дополнительный задел, который позволит сгладить сезонные колебания спроса во втором и третьем кварталах 2025 года". После решения о продлении запрета экспорта бензина для непроизводителей с 1 марта до 31 августа текущего года фундаментальных изменений на внутреннем рынке не происходило, также отметил Блохин. Российские нефтяники нарастили запасы бензина на 3% по сравнению с началом года, до 2 миллионов тонн, дизельного топлива - на 2%, до 3,3 миллиона тонн, сообщало в конце февраля Минэнерго РФ. Согласно данным Росстата, дизельное топливо на заправках страны с 10 по 17 марта подешевело впервые за год, пусть и на скромные 0,01% за неделю. Его средняя розничная цена теперь составляет 70,98 рубля за литр. При этом цена бензина продолжила рост - за неделю он подорожал на 0,07%, до 59,24 рубля за литр.

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