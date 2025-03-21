Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250321/bank-855997721.html
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте - 21.03.2025, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте
Банк России по-прежнему считает криптовалюты волатильными и рисковыми инструментами, но готов развивать регуляторную среду для работы с ними квалифицированными... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T16:17+0300
2025-03-21T16:18+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855300119_662:622:3197:2048_1920x0_80_0_0_008f85da3b73702a401e15afe2a0681f.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает криптовалюты волатильными и рисковыми инструментами, но готов развивать регуляторную среду для работы с ними квалифицированными инвесторами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом отношение к криптовалютам у нас не сильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке", - отметила она. Она подчеркнула повышенные риски таких инвестиций и предложила проводить их в рамках эксперимента, который позволит сформировать стандарты, повысить прозрачность и оценить необходимость изменений в допуске квалифицированных инвесторов.Набиуллина также добавила, что Банк России пока не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы."Обстоятельств, при которых криптовалюта может попасть в наши резервы, я пока не вижу", - сказала она в ходе пресс-конференции.Банк России по поручению президента направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты, предполагающие разрешение ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) сроком на три года.
https://1prime.ru/20250321/kurs-855996783.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855300119_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9a0190626c4bc0997665c80613ef495f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, эльвира набиуллина, банк россия
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия
16:17 21.03.2025 (обновлено: 16:18 21.03.2025)
 
Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте

Глава ЦБ: криптовалюты - рисковые инструменты, но регулирование нужно выстраивать

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает криптовалюты волатильными и рисковыми инструментами, но готов развивать регуляторную среду для работы с ними квалифицированными инвесторами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"В целом отношение к криптовалютам у нас не сильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке", - отметила она.
Она подчеркнула повышенные риски таких инвестиций и предложила проводить их в рамках эксперимента, который позволит сформировать стандарты, повысить прозрачность и оценить необходимость изменений в допуске квалифицированных инвесторов.
Набиуллина также добавила, что Банк России пока не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы.
"Обстоятельств, при которых криптовалюта может попасть в наши резервы, я пока не вижу", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Банк России по поручению президента направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты, предполагающие разрешение ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) сроком на три года.
Витрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
ЦБ сохранит позицию невмешательства в валютные курсы банков
15:47
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллинабанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала