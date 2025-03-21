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Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте

Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте - 21.03.2025, ПРАЙМ

Набиуллина высказалась об отношении ЦБ к криптовалюте

Банк России по-прежнему считает криптовалюты волатильными и рисковыми инструментами, но готов развивать регуляторную среду для работы с ними квалифицированными... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T16:17+0300

2025-03-21T16:17+0300

2025-03-21T16:18+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

банк россия

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает криптовалюты волатильными и рисковыми инструментами, но готов развивать регуляторную среду для работы с ними квалифицированными инвесторами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом отношение к криптовалютам у нас не сильно изменилось: мы считаем, что это очень волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. Но считаем, что пришло время делать еще шаг в выстраивании регуляторной среды для того, чтобы дать возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюте на российском рынке", - отметила она. Она подчеркнула повышенные риски таких инвестиций и предложила проводить их в рамках эксперимента, который позволит сформировать стандарты, повысить прозрачность и оценить необходимость изменений в допуске квалифицированных инвесторов.Набиуллина также добавила, что Банк России пока не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы."Обстоятельств, при которых криптовалюта может попасть в наши резервы, я пока не вижу", - сказала она в ходе пресс-конференции.Банк России по поручению президента направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты, предполагающие разрешение ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) сроком на три года.

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финансы, эльвира набиуллина, банк россия