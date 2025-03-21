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ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами

ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами - 21.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами

ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:00+0300

2025-03-21T17:00+0300

2025-03-21T17:15+0300

банк россии

финансы

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эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сообщила Набиуллина. Глава ЦБ добавила, сценарии развития, связанные с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем, будут рассматриваться только при наличии твердой уверенности в их реализации, когда изменения станут фундаментальными, а не гипотетическими.Набиуллина также отметила, что политика дедолларизации началась еще до введения санкций, так как ЦБ считает необходимым снижение валютного риска для финансовой и банковской системы.

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина