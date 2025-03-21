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ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами - 21.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами
ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:00+0300
2025-03-21T17:15+0300
банк россии
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сообщила Набиуллина. Глава ЦБ добавила, сценарии развития, связанные с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем, будут рассматриваться только при наличии твердой уверенности в их реализации, когда изменения станут фундаментальными, а не гипотетическими.Набиуллина также отметила, что политика дедолларизации началась еще до введения санкций, так как ЦБ считает необходимым снижение валютного риска для финансовой и банковской системы.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
17:00 21.03.2025 (обновлено: 17:15 21.03.2025)
 
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами

Набиуллина: Банк России не против конкуренции "Мира" с международными системами

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПрезентация работы стикеров SberPay в Калининграде
Презентация работы стикеров SberPay в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сообщила Набиуллина.
Глава ЦБ добавила, сценарии развития, связанные с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем, будут рассматриваться только при наличии твердой уверенности в их реализации, когда изменения станут фундаментальными, а не гипотетическими.
Набиуллина также отметила, что политика дедолларизации началась еще до введения санкций, так как ЦБ считает необходимым снижение валютного риска для финансовой и банковской системы.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
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Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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