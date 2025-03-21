https://1prime.ru/20250321/bank-855998883.html
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами
ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:00+0300
2025-03-21T17:00+0300
2025-03-21T17:15+0300
банк россии
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/02/842510279_0:118:1967:1224_1920x0_80_0_0_507849f2f89daab3e764beca0f6b8e64.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сообщила Набиуллина. Глава ЦБ добавила, сценарии развития, связанные с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем, будут рассматриваться только при наличии твердой уверенности в их реализации, когда изменения станут фундаментальными, а не гипотетическими.Набиуллина также отметила, что политика дедолларизации началась еще до введения санкций, так как ЦБ считает необходимым снижение валютного риска для финансовой и банковской системы.
https://1prime.ru/20250321/aktivnost-855998744.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/02/842510279_89:0:1878:1342_1920x0_80_0_0_aa640606f41af8316fc3b8420079c9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами
Набиуллина: Банк России не против конкуренции "Мира" с международными системами
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. ЦБ не возражает против конкуренции с международными платежными системами, но продолжит развивать собственную национальную платежную инфраструктуру, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается платежных систем, международных платежных систем - мы не против конкуренции с международными платежными системами, но это тоже наш стратегический курс, который мы взяли много лет лет назад - на выстраивание собственной конкурентоспособной национальной платежной инфраструктуры. От этого мы не собираемся отходить", - сообщила Набиуллина.
Глава ЦБ добавила, сценарии развития, связанные с отменой санкций или возвращением зарубежных платежных систем, будут рассматриваться только при наличии твердой уверенности в их реализации, когда изменения станут фундаментальными, а не гипотетическими.
Набиуллина также отметила, что политика дедолларизации началась еще до введения санкций, так как ЦБ считает необходимым снижение валютного риска для финансовой и банковской системы.
В ЦБ заявили о сохранении уровня инвестиционной активности в России