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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 марта
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 марта - 21.03.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 марта
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,4 копейки, до 11,5779 рубля, курс доллара повысился на 24,45 копейки, до 84,64... | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,4 копейки, до 11,5779 рубля, курс доллара повысился на 24,45 копейки, до 84,64 рубля, а курс евро упал на 1,0371 рубля, до 91,4262 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, банк россия
Банк России, Рынки, банк Россия
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 22 марта
Официальный курс юаня на субботу - 11,58 руб, доллара - 84,64, евро - 91,43
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,4 копейки, до 11,5779 рубля, курс доллара повысился на 24,45 копейки, до 84,64 рубля, а курс евро упал на 1,0371 рубля, до 91,4262 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России не обсуждал снижение ставки, сообщила Набиуллина