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Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода

Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода - 21.03.2025, ПРАЙМ

Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода

Банк России сохранил еще на 6 месяцев - до 30 сентября 2025 года - ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:46+0300

2025-03-21T17:46+0300

2025-03-21T17:54+0300

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банк россия

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на 6 месяцев - до 30 сентября 2025 года - ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.Уточняется, что физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц."Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", - отмечается в пресс-релизе.

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