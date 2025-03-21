https://1prime.ru/20250321/bank-856000685.html
Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода
Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода - 21.03.2025, ПРАЙМ
Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода
Банк России сохранил еще на 6 месяцев - до 30 сентября 2025 года - ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:46+0300
2025-03-21T17:46+0300
2025-03-21T17:54+0300
банк россии
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на 6 месяцев - до 30 сентября 2025 года - ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор. "Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.Уточняется, что физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц."Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", - отмечается в пресс-релизе.
https://1prime.ru/20250321/bank-855998883.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, банк Россия
Банк России сохранил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода
Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России сохранил еще на 6 месяцев - до 30 сентября 2025 года - ограничения на перевод средств за рубеж, сообщил регулятор.
"Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Уточняется, что физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
"Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", - отмечается в пресс-релизе.
ЦБ заявил, что поддерживает конкуренцию "Мира" с международными системами