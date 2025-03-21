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Российские банки продолжили снижать ставки по вкладам
Российские банки продолжили снижать ставки по вкладам - 21.03.2025, ПРАЙМ
Российские банки продолжили снижать ставки по вкладам
Банки РФ продолжают снижение ставок по вкладам, с момента предыдущего заседания Центробанка, прошедшего 14 февраля, средняя ставка по различным вкладам... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:54+0300
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2025-03-21T14:54+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банки РФ продолжают снижение ставок по вкладам, с момента предыдущего заседания Центробанка, прошедшего 14 февраля, средняя ставка по различным вкладам снизилась от 0,8 до 1,47 процентного пункта, сообщает маркетплейс "Финуслуги". Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Показатель остаётся на этом уровне около пяти месяцев - после повышения на 2 процентных пункта на заседании в конце октября. "С момента предыдущего заседания... средняя ставка по годовым вкладам упала на 1,47 процентного пункта (п.п.), по полугодовым – на 1,21 п.п., по трехмесячным вкладам - на 0,80 п.п. Относительно 14 февраля средняя доходность по трехмесячным вкладам выросла лишь в двух банках (0,1-4,2 п.п.), по полугодовым – в одном (на 1,4 п.п.), по годовым вкладам рост не показал ни один банк", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что на момент прошлого заседания доходность вкладов на срок три и шесть месяцев опережала уровень ключевой ставки, тогда как по состоянию на эту пятницу все три вида депозитов по средней доходности были ниже ее уровня. А наибольшую разницу от уровня ключевой имеют годовые вклады: средняя ставка по ним ниже ключевой на 1,8 п.п. "На этой неделе также упала максимальная ставка в топ-20 банках, теперь она составляет 22,6%, предлагаемая по трехмесячному вкладу, минимальная ставка на рынке предлагается в размере 15,2% по годовому вкладу", - говорится в сообщении маркетплейса. По состоянию на пятницу средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках составила 20,31%, по полугодовым вкладам - 20,21%, по годовым вкладам - 19,2%. Об этом свидетельствуют данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом по депозитным продуктам в 20 крупнейших банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей на три, шесть и 12 месяцев.
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банковские вклады, банки
Экономика, банковские вклады, Банки
Российские банки продолжили снижать ставки по вкладам
"Финуслуги": российские банки продолжили снижение ставок по вкладам
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банки РФ продолжают снижение ставок по вкладам, с момента предыдущего заседания Центробанка, прошедшего 14 февраля, средняя ставка по различным вкладам снизилась от 0,8 до 1,47 процентного пункта, сообщает маркетплейс "Финуслуги".
Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Показатель остаётся на этом уровне около пяти месяцев - после повышения на 2 процентных пункта на заседании в конце октября.
"С момента предыдущего заседания... средняя ставка по годовым вкладам упала на 1,47 процентного пункта (п.п.), по полугодовым – на 1,21 п.п., по трехмесячным вкладам - на 0,80 п.п. Относительно 14 февраля средняя доходность по трехмесячным вкладам выросла лишь в двух банках (0,1-4,2 п.п.), по полугодовым – в одном (на 1,4 п.п.), по годовым вкладам рост не показал ни один банк", - говорится в пресс-релизе.
ВТБ спрогнозировал снижение ставок по вкладам
Отмечается, что на момент прошлого заседания доходность вкладов на срок три и шесть месяцев опережала уровень ключевой ставки, тогда как по состоянию на эту пятницу все три вида депозитов по средней доходности были ниже ее уровня. А наибольшую разницу от уровня ключевой имеют годовые вклады: средняя ставка по ним ниже ключевой на 1,8 п.п.
"На этой неделе также упала максимальная ставка в топ-20 банках, теперь она составляет 22,6%, предлагаемая по трехмесячному вкладу, минимальная ставка на рынке предлагается в размере 15,2% по годовому вкладу", - говорится в сообщении маркетплейса.
По состоянию на пятницу средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках составила 20,31%, по полугодовым вкладам - 20,21%, по годовым вкладам - 19,2%. Об этом свидетельствуют данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом по депозитным продуктам в 20 крупнейших банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей на три, шесть и 12 месяцев.