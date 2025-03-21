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Денежная база России в узком определении увеличилась на 0,1 процента

Денежная база России в узком определении увеличилась на 0,1 процента - 21.03.2025, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении увеличилась на 0,1 процента

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 марта увеличилась до 18,105 триллиона рублей с 18,086 триллиона на 7 марта, сообщил Банк России. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T11:09+0300

2025-03-21T11:09+0300

2025-03-21T11:09+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 14 марта увеличилась до 18,105 триллиона рублей с 18,086 триллиона на 7 марта, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 18,9 миллиарда рублей, или на 0,1%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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