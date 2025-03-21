https://1prime.ru/20250321/belorussija-855977839.html

В Белоруссии задержали сотрудника белорусской таможни

В Белоруссии задержали сотрудника белорусской таможни - 21.03.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии задержали сотрудника белорусской таможни

КГБ Белоруссии установил и задержал сотрудника белорусской таможни, который был завербован спецслужбами Литвы, мужчина осужден на 9 лет за измену государству,... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T00:56+0300

2025-03-21T00:56+0300

2025-03-21T00:56+0300

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МИНСК, 21 мар - ПРАЙМ. КГБ Белоруссии установил и задержал сотрудника белорусской таможни, который был завербован спецслужбами Литвы, мужчина осужден на 9 лет за измену государству, сообщили в эфире белорусского телеканала ОНТ. "Таможенник Дмитрий Скубилов передавал литовской разведке секретные данные, информацию о белорусских коллегах и особенностях работы на границе в Республике Беларусь", - сообщил телеканал. Скубилов, представленный как осужденный за измену государству, рассказал телеканалу, что был действующим сотрудником Ошмянской таможни и имел вид на жительство в Литве, где проживала семья - жена, двое детей. "Я после работы на белорусской территории практически постоянно уезжал в Литву. В одну из таких моих поездок меня остановили при въезде в Вильнюс сотрудники полиции. В машине полицейской находился сотрудник в штатском, он представился мне сотрудником ВСД – это Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ). Предложил проехать с ним, это было здание Департамента госбезопасности Литвы", - рассказал мужчина. Там его шантажом и угрозами вынудили согласиться оказывать помощь литовской стороне в части передачи данных о людях, в первую очередь, знакомых и сослуживцах. За период сотрудничества Скубилов передал литовский разведке данные на сотни человек, заявили в эфире телеканала. По информации телеканала, сотрудники ДГБ Литвы через таможенника получали информацию о стратегических объектах на территории Белоруссии. Так же у литовский стороны появилась информация, как организована работа в белорусском пункте пропуска "Котловка", как таможенники и пограничники проверяют транспорт. "Атомная станция. Там интересовали их в основном люди, происходят ли учения, уже это было, наверное, году в 2018-2019-м, когда запустили первый реактор. Вижу ли я там передвижения военной техники, есть ли у меня знакомые из гражданского персонала, которые работают в этой воинской части, в части ПВО… Еще давали задания,... поснимать людей, сотрудников КГБ в Островце, которые входят либо выходят из здания. Потом поснимать лесной массив возле части ПВО", - рассказал Скубилов. Согласно информации телеканала, летом 2023 года литовские спецслужбы решили проверить Скубилова на полиграфе, а затем" слить" уже за ненадобностью. В октябре 2023 года ему запретили въезд в Литву на 120 месяцев и на 60 месяцев в зону Шенгена. Он был выслан в Белоруссию как лицо, угрожающе нацбезопасности Литвы. Между тем, по данным телеканала, в определенный момент Скубилов попал в поле зрения белорусской контрразведки, которая стала его контролировать, получила данные о задачах, методах и кураторах иностранной спецслужбы. Подчеркивается, что контрразведка смогла сделать так, чтобы передаваемые Скубиловым данные не могли нанести ущерб республике. "В производстве следственных подразделений органов госбезопасности Республики Беларусь находилось уголовное дело по обвинению гражданина Беларуси Дмитрия Скубилова в совершении преступления, предусмотренного статьей" измена государству" уголовного кодекса. Скубилов, действуя по заданию иностранной спецслужбы - Департамента госбезопасности Литвы, - предпринимал попытки сбора информации в отношении бывших и действующих сотрудников КГБ, минобороны, Госпогранкомитета и иных с целью их последующего вербовочного изучения, а также чувствительной информации в отношении особенностей охраны государственной границы Республики Беларусь. Скубилов признан виновным... и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом 500 базовых величин (около 6,7 тысячи долларов)", - сказал телеканалу начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

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общество , мировая экономика, литва, белоруссия, минск