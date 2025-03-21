https://1prime.ru/20250321/bespilotnik-855993472.html

Путин поручил повысить качество подготовки специалистов беспилотников

Путин поручил повысить качество подготовки специалистов беспилотников - 21.03.2025, ПРАЙМ

Путин поручил повысить качество подготовки специалистов беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять дополнительные меры для повышения качества подготовки специалистов беспилотной авиации. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T14:31+0300

2025-03-21T14:31+0300

2025-03-21T14:31+0300

бизнес

москва

владимир путин

михаил мишустин

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять дополнительные меры для повышения качества подготовки специалистов беспилотной авиации. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... и) при участии автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы": обеспечить реализацию дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации, исходя из сценариев применения беспилотных авиационных систем; с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий, направленных на увеличение экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением, определив объем и источники финансирования таких мероприятий, и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20250321/tekhnologii-855993327.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, владимир путин, михаил мишустин, рф