https://1prime.ru/20250321/birzha-855988632.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы - 21.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:16+0300

2025-03-21T12:16+0300

2025-03-21T12:16+0300

экономика

рынки

торги

алексей антонов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,53 рубля. "На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабенькой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно и не откладывают сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В поменявшихся условиях значимость заседания ЦБ для рубля стала выше, и в случае неожиданного снижения ставки рубль окажется под давлением. Впрочем, в базовом сценарии неделю курс закончит вблизи 11,5-11,6 рубля за юань с перспективой затем на время уйти ниже этого уровня на фоне налогового периода", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20250321/kurs-855984567.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, алексей антонов