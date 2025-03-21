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Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250321/birzha-855988632.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы - 21.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:16+0300
2025-03-21T12:16+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,53 рубля. "На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабенькой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно и не откладывают сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В поменявшихся условиях значимость заседания ЦБ для рубля стала выше, и в случае неожиданного снижения ставки рубль окажется под давлением. Впрочем, в базовом сценарии неделю курс закончит вблизи 11,5-11,6 рубля за юань с перспективой затем на время уйти ниже этого уровня на фоне налогового периода", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынки, торги, алексей антонов
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов
12:16 21.03.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов пятницы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,53 рубля.
"На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабенькой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно и не откладывают сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В поменявшихся условиях значимость заседания ЦБ для рубля стала выше, и в случае неожиданного снижения ставки рубль окажется под давлением. Впрочем, в базовом сценарии неделю курс закончит вблизи 11,5-11,6 рубля за юань с перспективой затем на время уйти ниже этого уровня на фоне налогового периода", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Юань открыл торги в пятницу ростом
10:03
 
ЭкономикаРынкиТоргиАлексей Антонов
 
 
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