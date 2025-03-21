https://1prime.ru/20250321/birzha-855988632.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы - 21.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:16+0300
2025-03-21T12:16+0300
2025-03-21T12:16+0300
экономика
рынки
торги
алексей антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,53 рубля. "На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабенькой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно и не откладывают сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В поменявшихся условиях значимость заседания ЦБ для рубля стала выше, и в случае неожиданного снижения ставки рубль окажется под давлением. Впрочем, в базовом сценарии неделю курс закончит вблизи 11,5-11,6 рубля за юань с перспективой затем на время уйти ниже этого уровня на фоне налогового периода", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/20250321/kurs-855984567.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b165d4ec9f6318034214aeb270ef64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, алексей антонов
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в начале торгов пятницы
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов пятницы
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из биржевых данных.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,53 рубля.
"На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабенькой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно и не откладывают сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В поменявшихся условиях значимость заседания ЦБ для рубля стала выше, и в случае неожиданного снижения ставки рубль окажется под давлением. Впрочем, в базовом сценарии неделю курс закончит вблизи 11,5-11,6 рубля за юань с перспективой затем на время уйти ниже этого уровня на фоне налогового периода", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Юань открыл торги в пятницу ростом