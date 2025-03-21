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Делегация РФ отправится на переговоры с США в воскресенье, заявил Карасин

Делегация РФ отправится на переговоры с США в воскресенье, заявил Карасин - 21.03.2025, ПРАЙМ

Делегация РФ отправится на переговоры с США в воскресенье, заявил Карасин

Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T08:43+0300

2025-03-21T08:43+0300

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе. "У нас понедельник - рабочий день", - сказал Карасин. Он подтвердил, что делегация РФ вылетает в Саудовскую Аравию в воскресенье. "Во вторник вернёмся", - добавил сенатор.

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