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Доллар укрепляется к другим мировым валютам в пятницу днем

Доллар укрепляется к другим мировым валютам в пятницу днем - 21.03.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к другим мировым валютам в пятницу днем

Стоимость доллара к другим мировым валютам в пятницу днем увеличивается, американская валюта готовится показать рост с начала недели, свидетельствуют данные... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:23+0300

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2025-03-21T12:23+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в пятницу днем увеличивается, американская валюта готовится показать рост с начала недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,0835 доллара с 1,0845 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 149,39 иены с уровня прошлого закрытия 148,8 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 104 пунктов. С начала недели индекс доллара уже вырос примерно на 0,3%, к евро американская валюта укрепилась на 0,4%, к иене – на 0,5%. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила учетную ставку на отметке в 4,25-4,5% годовых, вместе с этим оставив без изменений медианные прогнозы по уровню ставки на 2025-2027 годы. В то же время регулятор повысил прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий годы. Инвесторы оценивают и статистику из Японии, опубликованную ранее в пятницу. Так, по итогам февраля годовая инфляция в стране замедлилась до 3,7% с 4% месяцем ранее. Базовая инфляция составила 3% после январских 3,2%, что оказалось выше прогноза в 2,9%.

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рынки, сша, япония