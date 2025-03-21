https://1prime.ru/20250321/ek-855988324.html

Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais

Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais - 21.03.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais

Европейская комиссия (ЕК), созданная для обеспечения мира в Европе, всё больше фокусируется на вопросах обороны и подготовки к возможному военному конфликту,... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:08+0300

2025-03-21T12:08+0300

2025-03-21T12:08+0300

политика

урсула фон дер ляйен

ек

ес

брюссель

украина

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК), созданная для обеспечения мира в Европе, всё больше фокусируется на вопросах обороны и подготовки к возможному военному конфликту, сообщает испанская газета Pais."Европейский проект, основанный во второй половине бурного XX века для обеспечения мира на континенте, готовится к войне во взрывоопасной первой четверти XXI века ... В европейской столице некоторые говорят, что ЕК, похоже, превратилась в министерство обороны", - пишет издание. Издание отмечает, что вопросы безопасности и обороны становятся центральными в политической повестке, бюджетных планах и дебатах в Брюсселе.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Основная часть средств должна поступить из национальных бюджетов стран ЕС, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления и перенаправит средства, предназначенные для развития регионов, на военные расходы.

https://1prime.ru/20250321/tranzit-855983950.html

брюссель

украина

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урсула фон дер ляйен, ек, ес, брюссель, украина