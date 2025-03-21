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Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais
Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais - 21.03.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais
Европейская комиссия (ЕК), созданная для обеспечения мира в Европе, всё больше фокусируется на вопросах обороны и подготовки к возможному военному конфликту,... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:08+0300
2025-03-21T12:08+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК), созданная для обеспечения мира в Европе, всё больше фокусируется на вопросах обороны и подготовки к возможному военному конфликту, сообщает испанская газета Pais."Европейский проект, основанный во второй половине бурного XX века для обеспечения мира на континенте, готовится к войне во взрывоопасной первой четверти XXI века ... В европейской столице некоторые говорят, что ЕК, похоже, превратилась в министерство обороны", - пишет издание. Издание отмечает, что вопросы безопасности и обороны становятся центральными в политической повестке, бюджетных планах и дебатах в Брюсселе.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Основная часть средств должна поступить из национальных бюджетов стран ЕС, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления и перенаправит средства, предназначенные для развития регионов, на военные расходы.
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урсула фон дер ляйен, ек, ес, брюссель, украина
Политика, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, Брюссель, УКРАИНА
Еврокомиссия превратилась в "министерство обороны", пишет Pais
Pais: ЕК из проекта по обеспечению мира превратилась в "министерство обороны"
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК), созданная для обеспечения мира в Европе, всё больше фокусируется на вопросах обороны и подготовки к возможному военному конфликту, сообщает испанская газета Pais.
"Европейский проект, основанный во второй половине бурного XX века для обеспечения мира на континенте, готовится к войне во взрывоопасной первой четверти XXI века ... В европейской столице некоторые говорят, что ЕК, похоже, превратилась в министерство обороны", - пишет издание.
Издание отмечает, что вопросы безопасности и обороны становятся центральными в политической повестке, бюджетных планах и дебатах в Брюсселе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Основная часть средств должна поступить из национальных бюджетов стран ЕС, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления и перенаправит средства, предназначенные для развития регионов, на военные расходы.
Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию