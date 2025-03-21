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Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg

Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg - 21.03.2025, ПРАЙМ

Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg

Европейский союз столкнулся с истощением запасов тротила и других взрывчатых веществ, что побуждает ЕС принять меры по увеличению их производства, сообщает... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T12:31+0300

2025-03-21T12:31+0300

2025-03-21T12:34+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейский союз столкнулся с истощением запасов тротила и других взрывчатых веществ, что побуждает ЕС принять меры по увеличению их производства, сообщает Bloomberg.Агентство отмечает, что поставки вооружений Украине привели к значительному сокращению запасов боеприпасов в европейских странах."Это до предела истощило запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте", - пишет Bloomberg.Отмечается, что в связи с этим ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4,3 тысячи метрических тонн, что оценивается более чем в 30%. На данный момент в ЕС есть только один крупный завод по производству тротила в Польше (Nitro-Chem), однако планируется строительство еще одного предприятия в Финляндии.

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