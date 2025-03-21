Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250321/ek-855989288.html
Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg
Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg - 21.03.2025, ПРАЙМ
Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg
Европейский союз столкнулся с истощением запасов тротила и других взрывчатых веществ, что побуждает ЕС принять меры по увеличению их производства, сообщает... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T12:31+0300
2025-03-21T12:34+0300
политика
ес
bloomberg
польша
украина
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейский союз столкнулся с истощением запасов тротила и других взрывчатых веществ, что побуждает ЕС принять меры по увеличению их производства, сообщает Bloomberg.Агентство отмечает, что поставки вооружений Украине привели к значительному сокращению запасов боеприпасов в европейских странах."Это до предела истощило запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте", - пишет Bloomberg.Отмечается, что в связи с этим ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4,3 тысячи метрических тонн, что оценивается более чем в 30%. На данный момент в ЕС есть только один крупный завод по производству тротила в Польше (Nitro-Chem), однако планируется строительство еще одного предприятия в Финляндии.
https://1prime.ru/20250321/tranzit-855983950.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, bloomberg, польша, украина, газ
Политика, ЕС, Bloomberg, ПОЛЬША, УКРАИНА, Газ
12:31 21.03.2025 (обновлено: 12:34 21.03.2025)
 
Запасы тротила в Европе истощены до предела, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС столкнулся с истощением запасов тротила и других взрывчатых веществ

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейский союз столкнулся с истощением запасов тротила и других взрывчатых веществ, что побуждает ЕС принять меры по увеличению их производства, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что поставки вооружений Украине привели к значительному сокращению запасов боеприпасов в европейских странах.
"Это до предела истощило запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте", - пишет Bloomberg.
Отмечается, что в связи с этим ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4,3 тысячи метрических тонн, что оценивается более чем в 30%. На данный момент в ЕС есть только один крупный завод по производству тротила в Польше (Nitro-Chem), однако планируется строительство еще одного предприятия в Финляндии.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию
09:37
 
ПолитикаЕСBloombergПОЛЬШАУКРАИНАГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала