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Путин поручил расширить использование беспилотников в экономике - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил расширить использование беспилотников в экономике
Путин поручил расширить использование беспилотников в экономике - 21.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил расширить использование беспилотников в экономике
Президент России Владимир Путин дал поручение принять необходимые меры для существенного расширения применения беспилотных авиационных систем в различных... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T14:33+0300
2025-03-21T14:35+0300
экономика
технологии
москва
владимир путин
михаил мишустин
андрей белоусов
минобороны рф
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение принять необходимые меры для существенного расширения применения беспилотных авиационных систем в различных секторах экономики страны.Соответствующий перечень поручений, основанный на результатах совещания по развитию беспилотной авиации, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСБ России и с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по кардинальному расширению использования беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики, в том числе обеспечив сокращение сроков проведения мероприятий (контрольных просмотров), в ходе которых ограничивается использование цифровых геопространственных данных, и обратив особое внимание на необходимость создания и использования в этих целях цифровой платформы", - говорится в документе. В документе указано, что Правительству РФ, совместно с Минобороны, ФСБ и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", необходимо принять дополнительные шаги для кардинального увеличения использования БПЛА в экономике. Особое внимание уделено сокращению сроков мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных, а также созданию и применению специализированной цифровой платформы для этих целей.Доклад о выполнении поручения должен быть представлен к 1 июля 2025 года. Ответственными за его исполнение назначены: премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников.
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технологии, москва, владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов, минобороны рф, фсб
Экономика, Технологии, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, ФСБ
14:33 21.03.2025 (обновлено: 14:35 21.03.2025)
 
Путин поручил расширить использование беспилотников в экономике

Путин поручил расширить использование беспилотников в разных сферах экономики

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение принять необходимые меры для существенного расширения применения беспилотных авиационных систем в различных секторах экономики страны.
Соответствующий перечень поручений, основанный на результатах совещания по развитию беспилотной авиации, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на официальном сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСБ России и с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по кардинальному расширению использования беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики, в том числе обеспечив сокращение сроков проведения мероприятий (контрольных просмотров), в ходе которых ограничивается использование цифровых геопространственных данных, и обратив особое внимание на необходимость создания и использования в этих целях цифровой платформы", - говорится в документе.
В документе указано, что Правительству РФ, совместно с Минобороны, ФСБ и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", необходимо принять дополнительные шаги для кардинального увеличения использования БПЛА в экономике. Особое внимание уделено сокращению сроков мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных, а также созданию и применению специализированной цифровой платформы для этих целей.
Доклад о выполнении поручения должен быть представлен к 1 июля 2025 года. Ответственными за его исполнение назначены: премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников.
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ЭкономикаТехнологииМОСКВАВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей БелоусовМинобороны РФФСБ
 
 
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